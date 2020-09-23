По "Подорожнику" - бесплатно: Смольный разрешил не платить за проезд в маршрутках без валидатора

Петербуржцам разрешили бесплатно ездить в маршрутках по "Подорожнику" при отсутствии валидатора Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге комитет по транспорту расставил точки над "i" в вопросах оплаты проезда в маршрутках. В последнее время Смольный начал получать жалобы о том, что коммерческие перевозчики отказываются принимать проездные карты "Подорожник" для оплаты проезда. В среду, 23 сентября 2020 года, в правительстве пояснили, что тогда пассажир имеет право прокатиться бесплатно.

- Если в городской маршрутке валидатор неисправен или отсутствует (или размещено объявление, что "Подорожник" не принимается), то пассажиру следует предъявить карту "Подорожник" и ехать по маршруту совершенно бесплатно, - заявили в комитете.

В Смольном напомнили, что отсутствие валидатора - проблема перевозчика, а не пассажира Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный отметил, что такое правило закреплено в "Порядке обращения проездных билетов". Поэтому водитель маршрутного автобуса не имеет права высаживать пассажира или требовать оплату только наличными.

- Если в автобусе отсутствует или неисправен валидатор, то это проблема исключительно перевозчика, а не пассажира, - добавили в комитете.

А если водитель маршрутки все же не соглашается не брать деньги с пассажира и требует покинуть салон, то владельцу проездного следует сразу обратиться на горячую линию СПб ГКУ "Организатор перевозок" по телефону 576-55-55 или оставить жалобу на сайте. В обращении важно указать маршрут и номер автобуса, где произошел инцидент.