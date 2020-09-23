«Проблемы с мужем крылись и в детско-родительских отношения»: Милана Тюльпанова выпустила откровенную книгу о себе

Милана Тюльпанова выпустила авобиографию. Фото: СОЦСЕТИ

Судя по всему, развод Миланы Тюльпановой с футболистом Александром Кержаковым пошел ей на пользу. Отвоевав у спортсмена сына Артемия, 27-летняя Милана занялась не только воспитанием ребенка, но и собственной карьерой. Дочь экс-сенатора Вадима Тюльпанова открыла центр помощи женщинам, пострадавшим от деструктивных отношений, работала телеведущей, а месяц назад и вовсе начала новую жизнь, переехав из родного Петербурга в Москву. А уже сегодня она презентует свою автобиографию «Убей в себе жертву», где откровенно рассказывает всю правду о себе.

- Предложение написать автобиографию поступило в ноябре 2019 года, - вспоминает Милана. - Тогда уже работал мой центр помощи, и я полностью была в него погружена. Так или иначе, там мне приходилось приводить примеры из собственной биографии. Поэтому я приняла предложение. Но чтобы книга не превращалась в очередное нытье, я решила рассказать о своей жизни в тандеме с психологом Натальей Зенцовой. С ее пояснениями, почему в тот или иной период времени я себя так вела.

Книга получилась очень откровенной. Там не только описан «болезненный» брак с Кержаковым, но и личные истории, связанные с детством Миланы.

- Я посчитала нужным это рассказать. Хочу, чтобы женщины, которые несут на себе крест жертвы, поняли от начала и до конца, почему они такими становятся. Это же не приходит случайно. Все это из детства, по разным на то причинам. Ведь все проблемы в отношениях с бывшим мужем происходили не только из-за него, они крылись и в детско-родительских отношениях, - призналась она.

Именно поэтому «Убей в себе жертву» Тюльпанова начала с самого начала: с того, как она жила, какими были ее родители и какие у них были взаимоотношения с дочерью.

- Я росла в обеспеченной семье, мне было сложно выйти в социум и понять жизнь обычного работающего человека. Когда у тебя есть все, то отсутствует и стимул в жизни. Мама вчера за ночь прочитала книгу. После этого она мне сказала: если ты написала о том, что мы с отцом тебя воспитали где-то инфантильной, из тех соображений, чтобы другие не делали таких ошибок, то я то поддерживаю. Понятно, что они хотели для меня как лучше. Но иногда получается, что это, наоборот, расхолаживает. Я хочу, чтобы у моего сына такого не было. Несмотря на свой юный возраст, Артемий (общий ребенок с Александром Кержаковым, - примеч.Ред.) занимается хоккеем, шахматами. Если, условно, он захочет стать спортсменом, то он будет наравне со всеми жить на базах, в интернатах. Он должен видеть, что такое труд и как зарабатываются деньги. Чтобы был проще и ближе к народу, - поделилась Милана.

- Книга – это для вас глоток перерождения?

- Да. В процессе написания, я переживала каждый момент заново. А еще видела ошибки, которые совершала и понимала, что сейчас бы так не поступила. Но я не тот человек, который склонен сожалеть о том, что было. Просто смотрю на себя другими глазами и понимаю, что я уже не та. И мне так комфортно. Сейчас я сама себя обеспечиваю. Раньше это делали родители, потом муж. Теперь я не завишу ни от кого. У меня нет необходимости быть кем-то ради чего-то. Живу для себя, ради своего развития и ребенка. Если появится мужчина, который попробует прогнуть мои границы, то на этом общение у нас закончится.

После выхода книги, которая запланирована на 7 октября, Тюльпанова планирует запустить большой марафон.

- Он будет посвящен токсичным, деструктивным и абьюзивным отношениям. Такого еще никто не делал в России. Хочу привлечь профессоров из МГУ. Причем, принять участие в нем смогут не только женщины, но и мужчины, - раскрыла планы знаменитая петербурженка.