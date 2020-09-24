«Вот это мощь!»: новейший российский ледокол «Арктика» восхитил японцев

Так выглядел уникальный ледокол на этапе строительства. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новейший ледокол проекта 22220 «Арктика», сошедший в июне 2016 года со стапелей Балтийского завода в Санкт-Петербурге, совсем скоро присоединится к российскому ледокольному флоту. Несколько дней назад стальной гигант покинул Северную столицу и сейчас полным ходом идет в Мурманск. На данный момент он находится в Балтийском море, в день покрывает по 200 с лишним морских миль – или почти по полтысячи километров. О «российском чуде техники» взахлеб пишут мировые СМИ.

«Атомный ледокол «Арктика», построенный на верфи в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, имеет длину 173 метра и ширину 34 метра, - сообщает своим читателям и зрителям японская центральная телерадиокомпания NHK. - Он оснащен двумя небольшими ядерными реакторами в качестве источника питания и может перемещаться, разбивая лед толщиной до трех метров».

Ледоколы проекта 22220 строят в Санкт-Петербурге - признанной морской столице России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пользователи соцсетей также не остались в стороне. В комментариях к статье восхитились мощью российского ледокола и предположили, что таким образом наша страна пытается взять лидерство в «мировом конфликте интересов», который прямо сейчас разворачивается вокруг Арктического региона. Кто-то и вовсе оказался краток: самый емкий и короткий комментарий звучит очень просто - «Вот это мощь!»

По предварительным расчетам «Арктика» будет в Мурманске через полторы недели. Правда, перед тем, как войти в состав ледокольного флота, кораблю предстоит пройти небольшое «боевое крещение». Об этом «Комсомолке» рассказали в Объединенной судостроительной корпорации.

- Он сделает небольшой крюк, зайдет в Северный ледовитый океан и там пройдет по сравнительно небольшому маршруту, ломая лед, - уточнили в пресс-службе ОСК. – Потом специалисты еще раз посмотрят на его работу, оценят его состояние, и после всех этих процедур состоится передача судна заказчику.

На Балтийском заводе работают еще над несколькими арктическими проектами. Среди них - самодвижущаяся ледовая платформа, которая может одновременно работать и как корабль и как база для полярников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним: «Арктика» - головной ледокол проекта 22220. Помимо нее на «Балтийском заводе» сейчас полным ходом идет строительство еще двух аналогичных кораблей – «Урала» и «Сибири». Все ледоколы проекта являются универсальными – за счет изменяемой осадки они способны работать как в открытом океане, так и в руслах неглубоких северных рек. На церемонии спуска на воду «Арктики» крестной матерью судна стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – именно ей выпала честь разбить о борт ледокола символическую бутылку шампанского.