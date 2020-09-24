В комздраве объяснили, откуда взялась очередь из машин скорой помощи у Покровской больницы

Очередь из машин скорой помощи образовалась на въезде в Покровскую больницу вчера, 23 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новость о том, что у Покровской больниц на Васильевском острове выстроилась очередь из машин «Скорой помощи», переполошила горожан. Оно и неудивительно – ведь Покровка до сих пор принимает пациентов с коронавирусной инфекцией, и подобные очереди возникали в самые тяжелые для города месяцы, когда разгул болезни был особенно сильным. Между тем в городском комитете по здравоохранению уверяют: волноваться не из-за чего.

- Покровская больница – один из самых крупных стационаров Санкт-Петербурга, принимающих больных с «ковидом», - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – В больнице 543 койки, в сутки выписывается по 40-50 человек, и столько же госпитализируется. Скопление инфекционных больных в приемном покое недопустимо, поэтому некоторые пациенты вынуждены ожидать своей очереди в машинах под наблюдением врача.

В Покровке принимают пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Иными словами, возникла ошибка логистики. Это же подтверждают и врачи.

- С обострением эпидемиологической ситуации это никак не связано, - отмечает экс-сотрудник больницы, врач-реаниматолог Сергей Саяпин. – Такое уже случалось и раньше. Стационар дает сигнал: «у нас есть свободные койки» - и всех больных начинают отправлять туда. При этом нормативы – а для того, чтобы принять одного инфекционного больного, напомню, нужно около 20 минут – никуда не исчезают. Отсюда и очереди.

К слову, на данный момент все пришло в норму: по информации все того же комитета по здравоохранению, сейчас у Покровской больницы стоит всего два автомобиля «Скорой помощи».

По словам специалистов, ничего страшного в ситуации нет - она говорит об ошибках логистики, а не об обострении ситуации с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Комитетом дано поручение Городской станции скорой помощи провести работу по более равномерному распределению бригад и оперативному реагированию на потоки госпитализации, - уточнили в ведомстве.