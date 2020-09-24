«Засветись с Заставой»: Петербургские спортсмены напомнили водителям о безопасности на дорогах

Петербургские спортсмены напомнили водителям о безопасности на дорогах. Фото предоставлено регбийным клубом «Нарвская застава».

Акция проходила на улице Бутлерова, возле Дворца спортивных игр «Зенит». Ученики школы № 111 Калининского района и спортсмены клуба «Нарвская застава» на время превратились в инспекторов дорожного движения и напомнили водителям о правилах безопасности пешеходов на дорогах. Акция состоялась по инициативе регбийного клуба «Нарвская застава» и получила название «Засветись с Заставой - безопасность на дорогах ради безопасности жизни».

Сотрудники ДПС Калининского района останавливали машины и сообщали водителям о проходящей акции. А спортсмены клуба Александр Кондратьев, Артем Колотов и Владимир Бегель вместе со школьниками дарили автомобилистам рисунки с призывом соблюдать правила дорожного движения, светоотражающие катафоты и информационные материалы. И напоминали о том, что жизнь должна быть не только безопасной, но и здоровой!

- Чтобы быть счастливым, нужно быть здоровым. И, конечно, помнить о безопасности, в том числе и на дорогах, - говорит советник президента клуба «Нарвская застава» по взаимодействию с органами государственной власти Валентин Додонов. - Мы стараемся как можно чаще устраивать мероприятия, которые направлены на благо общества.

Фото предоставлено регбийным клубом «Нарвская застава».

К слову, регби в Петербурге активно развивается, а «Нарвская застава» (клуб поддерживает фармацевтическая компания «Биокад») лидирует в этом виде спорта. Сегодня 9 игроков клуба являются членами сборной России по регби. Но таких спортсменов может быть гораздо больше!

- Нам очень хочется привлечь внимание детей и их родителей к такому виду спорта, как регби. Это командная игра, которая позволяет не только поддерживать здоровье, но и учит находить общий язык с членами команды, - добавляет Валентин Додонов.

Ф.ото предоставлено регбийным клубом «Нарвская застава»

Помимо спортсменов и сотрудников ДПС, акцию поддержали и городские власти. Заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов поблагодарил ребят за активность и напомнил, что соблюдать безопасность на дорогах нужно не только на публичных мероприятиях, но и каждый день в повседневной жизни.

- Мы регулярно стараемся напоминать, что главное, о чем должен думать водитель - это о безопасности человеческой жизни. Речь идет и о пешеходах, и о пассажирах, и о самих водителях. Безопасность является нашей общей задачей, и все наши мысли, действия и чувства на дороге должны быть посвящены только ее решению, - считает Анатолий Дроздов.

Фото предоставлено регбийным клубом «Нарвская застава».

КСТАТИ

Спорт делает нас ответственнее

- Социальная ответственность спорта в том и состоит, чтобы с помощью авторитета спортсменов напоминать гражданам, в данном случае, водителям о ценности человеческой жизни, - прокомментировал Президент клуба «Нарвская застава» Дмитрий Морозов. - Второй, тоже очень важный момент, повлиявший на решение принять участие в этом мероприятии - это поддержка городских инициатив. Для нас честь принимать участие в акциях, которые организуются в городе. Власти Санкт-Петербурга всегда поддерживали регбийный спорт и наш клуб, и мы рады, что можем силою своего влияние на наших болельщиков продемонстрировать важность ответственного поведения на дорогах.