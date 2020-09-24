Аресты подрядчиков и новая экспертиза: Что будет с петербургской консерваторией после заявления Владимира Путина

Откроется знаменитая консерватория только в 2025 году Фото: Илья СМИРНОВ

Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова, пожалуй, уже стала одним из самых «больных» долгостроев города. Реконструкция исторического здания началась еще шесть лет назад, но до сих пор величественный памятник архитектуры стоит в лесах. На днях о том, что ситуация с петербургской консерваторией не лезет ни в какие ворота, отметил президент Владимир Путин. «Комсомолка» разбиралась, что сейчас происходит с консерваторией.

«ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПЛОЩАДКИ»

В далеком 1862 году она стала первым музыкальным вузом России, а затем и одной из самых известных консерваторий в мире. На ее счету – множество легендарных для мира музыки имен. Санкт-Петербургская консерватория стала альма-матер для Чайковского, Шостаковича, Свиридова, Гергиева и Темирканова. В ней и сейчас учатся свыше тысячи студентов, часть из которых, бесспорно, пополнит список знаменитых маэстро.

Однако сейчас роскошное историческое здание, в котором когда-то непрерывно звучала музыка, пустует и закрыто лесами. С 2014 года на памятнике архитектуры успели поработать три подрядчика, однако со всеми контракт был расторгнут. За то, что работы велись некачественно или не велись вообще.

Петербургский музыкальный вуз заканчивали Шостакович, Свиридов, Гергиев, Темирканов Фото: Илья СМИРНОВ

На время реконструкции всех преподавателей и студентов консерватории переселили в здание на Мойке, 98. И это их, мягко говоря, не сильно обрадовало.

- Конечно, мы хотим вернуться в историческое здание, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе консерватории. – У нас там такие концертные залы! Там исторический театр и зал с уникальным органом, а здесь у нас помещение на 100 человек максимум. Мы остались без собственной театральной площадки и никакие фестивали проводить не можем. Нам очень без этого непросто.

Культурный долгострой на Театральной площади за все это время уже стал болью петербуржцев и не только. Не выдержал даже президент, и на очередной встрече с сенаторами в Кремле потребовал как можно скорее решить вопрос с реконструкцией.

- Не могу не сказать и обращаю на это внимание представителей города Санкт-Петербурга - на реконструкцию и ремонт Петербургской консерватории, - подчеркнул Владимир Путин. - Замечательная идея – реконструировать здание, но скоро она превратится просто в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно только работают. Но я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю - заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца.

НАЧИНАЙ С НАЧАЛА

Преобразиться здание петербургской консерватории должно было еще в прошлом году. По контракту, подрядчику следовало привести в порядок все шесть этажей, лестницы и подвалы здания. Кроме того, планировалось обновить фасады, кровлю и даже сделать архитектурно-художественную подсветку. Но вместо этого подрядчики меняли друг друга, и дело едва ли сдвинулось с мертвой точки. Сейчас за реконструкцию консерватории отвечает Северо-западная дирекция Минкульта России. Как пояснили «Комсомолке» представители организации, в апреле был заключен новый контракт.

Реконструкция здания длится уже 6 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

- После проведения первоочередных противоаварийных работ в учреждении начнется ремонт и реставрация, - рассказали «КП». - Северо-западная дирекция в апреле 2020 года заключила государственный контракт с компанией «Политехстрой», в рамках которого уже проведены работы по ремонту временной кровли, устранению дефектов ограждающих конструкции и лесов, а также выполнен полный комплекс изысканий и технического обследования фактического состояния объекта.

Но это еще даже не свет в конце тоннеля, а маленький проблеск – ведь перед очередным стартом работ, здание должно снова пройти государственную экспертизу. Как отметили в Северо-западной дирекции, она, скорее всего, начнется в конце 2021 года после того, как в проект реконструкции будут внесены последние корректировки. Сейчас планируется, что все работы завершат в 2024 году, а свои двери для студентов легендарная консерватория вновь распахнет еще через год.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда пропали деньги?

К проблемам петербургской консерватории уже подключился и Следственный комитет. В поле зрения сотрудников СК попала компания «Меандр», в руки которой историческое здание попало в 2017 году.

- Следствием установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен государственный контракт на производство строительных работ в консерватории на общую сумму 606 млн рублей, - отметила после выступления президента официальный представитель СК России Светлана Петренко 23 сентября. - В качестве аванса общество получило средства в размере более 191 млн рублей, большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги были обналичены, а запланированные работы не выполнены.

Следователи уже успели обыскать квартиры и офисы директора «Меандра» Елены Завадской и собственника компании Евгения Ярмоша. Обоих задержали и обвинили в мошенничестве.