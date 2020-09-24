«Обратите внимание на цвет губ и форму ногтей»: Как понять, что ваше сердце старше, чем нужно

Чем выше возраст сердца и сосудов - тем выше риск инсультов и инфарктов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Население России стремительно стареет… сердцем. К таким неутешительным выводам пришли эксперты-кардиологи по итогам большого тестирования, в котором приняли участие больше 100 000 мужчин и женщин. У большинства участников «возраст» сердечной мышцы оказался по меньшей мере на четыре года больше возраста, указанного в паспорте. Что это значит, и можно ли «омолодить» самый главный орган – разбиралась «КП-Санкт-Петербург».

Само исследование, по словам заведующей научно-исследовательской лабораторией неинфекционных заболеваний Центра имени Алмазова Оксаны Ротарь, проводилось в формате онлайн-теста. Участникам предлагали ответить на 13 вопросов, включая вопросы о росте, весе, возрасте и наличии вредных привычек, а после система сама анализировала полученные данные и выводила результат. Он, как мы уже говорили выше, получился далеко не самым обнадеживающим: как оказалось, в случае среднестатистического россиянина расхождение между «возрастом сердца» и биологическим возрастом составляет четыре года и более. И лишь у 5 % эти показатели совпали.

Лучший (если не единственный) способ избежать преждевременного старения сердца - изменить образ жизни и не пренебрегать визитами к врачу. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Чем выше «возраст сердца», тем больше факторов риска на него влияет, - отмечает Ротарь. – Тут достаточно простая корреляция: расхождение на три года говорит о том, что человек имеет в своей жизни минимум три серьезных фактора риска. И чем выше возраст – тем, соответственно, больше их количество.

По словам экспертов, показатель это все же в основном умозрительный. А главная цель исследования – наглядно показать людям, как вредные привычки сказываются на состоянии сердечной мышцы и сосудов. Но тем не менее совсем сбрасывать его со счетов не стоит.

- К сожалению, у нас сейчас действительно есть такая тенденция, что болезни молодеют, а вот внутренние органы людей – и в первую очередь, конечно, сердце – наоборот, если так можно выразиться, стареют, - отмечает врач-кардиолог Владимир Левин. – Если раньше проблемы с сердечно-сосудистой системой у людей начинались лет в сорок, то сейчас эта граница опустилась до тридцати пяти-тридцати трех лет. Всему виной, конечно, те самые факторы риска, о которых говорилось выше – сидячий образ жизни, курение, употребление алкоголя и так далее. Ничего нового.

Курите сигареты? Поздравляем - с каждой затяжкой ваше сердце становится старше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чем выше «сердечный возраст», поясняет врач, тем более серьезные и потенциально опасные изменения в нем происходят. Сначала утолщаются стенки сосудов, сужаются просветы, крови становится труднее через них проходить. Потом запускается обратный процесс – стенки истончаются и становятся хрупкими, а сама сердечная мышца в какой-то момент становится похожей на вялую тряпочку. Любопытно, к слову, что такой постепенной деградации сердечно-сосудистой системы подвержены не только заядлые курильщики и несчастные офисные сидельцы, но и, например, профессиональные спортсмены – избыточность в чем бы то ни было еще никому не делала лучше.

- Самостоятельно рассчитать возраст своего сердца с какой-то достаточно высокой точностью довольно сложно, - признается Левин. – Тем не менее существуют внешние признаки, которые сигнализируют о том, что с ним что-то не так. Это, например, цианоз – синюшная окраска губ и подушечек пальцев. Для курильщиков, как правило, характерны «синдром часовых стекол» и «синдром барабанных палочек» - когда ногти и ногтевые фаланги пальцев утолщаются и становятся будто бы выпуклыми.

Один из надежных признаков приближающейся сердечной старости - нездоровый желтоватый цвет глазных склер. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Среди других внешних сигналов – отеки лица и ног и нездоровый, желтоватый цвет кожи и склер. Если у вас есть что-то из вышеперечисленного (или, не приведи бог, все сразу!), можете быть уверены – ваше сердце минимум лет на десять старше, чем ему положено, и нужно срочно принимать меры.

- Процесс «старения» сердечно-сосудистой системы обратим, - констатирует кардиолог. – Но, к сожалению, до известных пределов. В 30-40 лет на него еще можно повлиять, если изменить образ жизни и обратиться за помощью к врачу. После – начинаются серьезные гормональные перестройки, и что-то менять становится очень трудно – а зачастую и вовсе невозможно.