Сексуальные и талантливые: Актеры петербургских театров, на спектакли которых всегда аншлаг

На спектакли с Козловским билеты скупают заранее в любом городе, где он гастролирует. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эти актеры могут играть абсолютно разные роли. Они востребованы не только в театре, но и в кино. Высокие, статные, с правильными чертами лица и музыкальными способностями. Одним словом, с яркой мужской харизмой.

ЕГОР ЛЕСНИКОВ

«Талантливый и обаятельный!» - так многие говорят о 29-летнем актере театра «Балтийский дом» Егоре Лесникове. На сцене он человек не случайный - с детства рос за кулисами. Сын артистов Евгения Дятлова, известного по ролям в фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Есенин», «Белая гвардия», и Дарьи Юргенс, которая полюбилась зрителям после картин «Про уродов и людей» и «Брат-2».

Будучи студентом Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, Егор женился на актрисе кукольного театра Наталье Сизовой, однако семейная жизнь не сложилась, и пара рассталась. В этом браке родилась дочь Алиса. Сейчас ей 7 лет. Как говорит Лесников, он однолюб и в отношениях с женщинами скромен, в отличие от одного из своих театральных героев Жоржа Дюруа (спектакль «Милый друг» по роману Мопассана. - Прим. ред.). Кстати, это была его первая роль в «Балтийском доме», для нее артисту пришлось поправиться на десять килограммов.

Для первой роли Егор набрал 10 кг, но сейчас в отличной форме. Фото: Балтийский дом

Когда посмотреть:

3, 10 октября - «Неплохие парни»

8 октября - «Ма-мурэ».

КИРИЛЛ НАГИЕВ

31-летний сын Дмитрия Нагиева тоже пошел по стопам отца и стал актером.

Узнаваемость к нему пришла после выхода на экраны криминальной картины «Бригада: Наследник». Также актер снимался в кассовом хите «Холоп», триллере «Текст», ромкоме «Марафон желаний» и комедийной драме «257 причин, чтобы жить».

Мало кто знает, что Нагиев-младший с 2019 года служит в труппе театра имени Ленсовета. Причем это его любимый театр с детства. Интереснее всего артисту работать над ролью Треплева в «Чайке». И не только потому, что у него она главная, но и потому, что по задумке Чехова, это невероятно многогранный персонаж.

Нагиев-сын вырос в такого же сердцееда, как и Нагиев-отец. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда посмотреть:

4, 5 октября - «Беглец»

9, 31 октября - «Ревизор»

16, 30 октября - «Чайка»

21 октября - «Валентин и Валентина»

25 октября - «Сотворившая чудо».

СЕРГЕЙ КОЛОС

А в семье у этого артиста никто не был связан с миром искусства. Тем не менее простой парень из маленького городка Сланцы шел к своей мечте о сцене. Сергей получил диплом театрального вуза достаточно поздно - в 27 лет. Зрители хорошо знают его по ролям в криминальных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Чужой район», «Легенда для оперши». Есть в послужном списке Колоса и роль сына советского лидера в биографическом фильме «Светлана».

Больше 11 лет Сергей работает в театре «На Литейном». Задействован в различных драматических и комедийных постановках, даже играл в детских спектаклях. Но не только за талант его ценят поклонницы. «Родинку добавить - и точная копия Де Ниро», - в один голос уверяют дамы. Только зря они надеются на внимание актера, он счастливо женат, воспитывает дочь и сына.

Сергею отлично удаются роли оперативных работников. Фото: Виталий Гудков

Когда посмотреть:

8 октября «Перемирие»

9 и 25 октября «Поминальная молитва»

18 и 28 октября «Банкрот»

ЕВГЕНИЙ СЛАВСКИЙ

Высокий голубоглазый 39-летний брюнет - ученик народной артистки России Светланы Крючковой. Выпорхнув из-под крыла талантливой актрисы, он обосновался в БДТ, где работает на протяжении 17 лет. За это время Славский сыграл более двух десятков ролей. Одна из самых показательных - в постановке режиссера театра Андрея Могучего «Пьяные». Именно она четыре года назад сделала его лауреатом специальной премии «Золотая маска». Помимо театральной карьеры, он снимается в фильмах и сериалах. Популярность к артисту пришла с выходом семейной драмы «Все к лучшему», где он сыграл главную роль Михаила Петровского. У актера двое детей: дочь Евфросиния и сын Мартын.

Ученик Светланы Крючковой вместе с ней играет в БДТ. Фото: БДТ

Когда посмотреть:

26 сентября - «Пьяные»

27 сентября - «Гроза».

ЮРИЙ МУЗЫЧЕНКО

Российский музыкант, видеоблогер, один из основателей группы The Hatters еще и талантливый актер. Сначала Юрий Музыченко окончил Санкт-Петербургскую театральную академию, а потом стал артистом театра «Лицедеи». Именно там он встретил свою любовь - жену Анну Никитину. Она в 2011 году родила дочь Лизу.

37-летний артист - мастер на все руки: умеет играть на скрипке, гитаре, клавишах и барабанах. В мае 2020 года он должен был выступать на конкурсе «Евровидение» в составе группы Little Big, но из-за пандемии поездка сорвалась.

Музыченко не только поет, играет на скрипке и танцует в клипах группы Little big. Фото: Дмитрий Лифанцев

Когда посмотреть:

26, 27 сентября - «Ая-яй ревю»

10, 11 октября - «Old School» (Старая школа)

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ

Его обожают все дамы, несмотря на то что Козловский женат на модели и актрисе Ольге Зуевой, вместе с которой воспитывает дочь. 35-летний артист чертовски привлекателен и харизматичен. В актерскую профессию пришел после военно-морского училища. Поступил в Санкт-Петербургскую театральную академию на курс Льва Додина и параллельно ходил на кастинги и съемки. Роли тогда у него были эпизодические. Все круто изменилось, когда в 2005 году он прошел пробы на главную роль в исторической драме «Гарпастум» Алексея Германа-младшего. После этой картины карьера Козловского пошла в гору, и он стал играть преимущественно главные роли в крупных картинах - «Мы из будущего», «Дуxless», «Легенда № 17». Снимался в голливудском фильме «Академия вампиров» и российско-американском боевике Найшуллера «Хардкор». А еще актер пробует себя в роли режиссера.

Параллельно с кинематографом Козловский играет на сцене Малого драматического театра Санкт-Петербурга - Театра Европы. На счету актера десять крупных ролей.

Когда посмотреть:

26, 27 сентября, 27, 28 октября - «Гамлет»

28 сентября, 29 октября - «Коварство и любовь»

29, 30 сентября, 30 октября - «Вишневый сад».