Проект «Связист на работе»: Невыдуманные истории о работе техспециалистов

Работы в Неве. Фото: Ростелеком.

Бесперебойность и качество связи – одни из главнейших задач телеком-компаний на протяжении уже многих лет. И сегодня, в дни пандемии, выполнение этих задач актуально как никогда. «Комсомольская правда» совместно с компанией «Ростелеком» запускает проект «Связист на работе». Это сборник историй о том, как технические специалисты компании ежесуточно ведут работу на линиях связи, сохраняя и оберегая ценную возможность дистанционного общения в любое время дня и ночи.

К массовому переходу страны на удаленку долго готовиться не пришлось. Сеть главного магистрального оператора в стране модернизируется регулярно, она рассчитана на резкий рост нагрузок и трафика. Оборудование, находящееся в зданиях оператора, тоже было готово ко всему и надежно защищено. Но вот кабели связи, расположенные на местности, могут страдать от самых разных причин, не зависящих от связистов. И здесь, в случае повреждений линии, важна быстрая слаженная работа и, конечно, ответственные специалисты.

Полевые работы с оптикой. Фото: Ростелеком.

Ночь, улица, похитители

Мартовской ночью сотрудник технического блока «Ростелекома» в Санкт-Петербурге Александр Писарев возвращался домой на автомобиле. В блеклом свете фонарей профессиональный взгляд заметил неладное – группа людей возились у кабельных люков на улице Бабушкина.

Инженер остановился понаблюдать за происходящим и параллельно созвонился с коллегами, чтобы уточнить: идут ли какие-то кабельные работы на сетях в этот момент. Никаких работ не велось, и Александр вызвал на место происшествия правоохранительные органы. Группа из 16 «рабочих» была задержана, оказалось, что они пытались похитить телефонный кабель на общую сумму около 500 тыс рублей. Арестованы также 2 транспортных средства – манипулятор и грузовой автомобиль. Заведено уголовное дело.

Тот факт, что люди, живущие в окрестных домах, остались бы без телефонной связи, а значит не смогли бы вызвать скорую помощь, пожарных, полицию при необходимости, нисколько не волновал похитителей.

Благодаря действиям Александра было предотвращено крупное повреждение сети. Кстати, любой горожанин может проявить такую же заботу о сохранности кабеля, если заметит подозрительные действия в ночное время. Достаточно вызвать наряд полиции на место.

Стяжка. Фото: Ростелеком.

Северные реалии

Вне города хищения кабеля обычно не столь актуальны. Но здесь возникает другая проблема – неграмотное проведение земляных работ, которое не было должным образом согласовано с оператором связи, чтобы исключить вероятность «раскопок» в охранной зоне кабеля.

Что это за зона такая? Это участок земли, идущий вдоль линии связи на всем ее протяжении. По длине участка на определенном расстоянии друг от друга расположены информационные таблички, что здесь проложен кабель и повреждать его нельзя.

Однако не всегда это спасает от беды. Так, однажды в Республике Коми случилась крупная авария, когда поблизости с линией связи на стройке газопровода взрывали грунт. В межсезонье во время плохой видимости кабель нередко страдает от гусениц вездеходов. Ну и самый частый случай – банальное повреждение строительной земляной техникой.

АБВ в Коми. Фото: Ростелеком.

В конце июля было зафиксировано повреждение магистральной линии связи на участке Инта – Печора, аварийно-восстановительная бригада выехала на место. Добираться было сложно, автомобильных дорог нет, часть пути связисты шли пешком со всем необходимым оборудованием. На место повреждения аварийная бригада прибыла лишь ближе к вечеру. Явных повреждений не обнаружили и кабель пришлось вручную раскапывать, чтобы определить место обрыва.

На смену первой бригаде позже подоспела вторая. Но и специалисты первой бригады остались, чтобы устранить проблему в самый короткий срок. Место повреждения удалось найти уже ночью. Специалисты работали над устранением до утра, по пояс в болоте и при температуре +2. Утром связь была восстановлена в полном объеме.

Тракторный привет в Ленобласти

В мае этого года, когда большинство жителей Петербурга и области работали и учились дома, а интернет нужен был как воздух, «земляной сценарий» произошел и в Ленобласти, во Всеволожском районе. Из-за повреждения без связи остались крупные жилые массивы в Мурино, Буграх и Красногвардейском районе Петербурга. Авария случилась вечером – на оборудовании мониторинга был зарегистрирован особый сигнал, аварийно-восстановительные бригады выехали немедленно.

Спецтехника. Фото: Ростелеком.

Это, к слову, еще одна из важных особенностей сохранения бесперебойной работы сети – схема обслуживания техническими специалистами реализована таким образом, чтобы все процессы были оптимизированы и происходили максимально быстро. Сигнал о нарушении целостности сети поступит на оборудование быстрее, чем пользователи заметят отсутствие интернета, а к месту направится ближайшая бригада линейных специалистов.

Приехав на место аварии, связисты обнаружили раскопанный грунт, поврежденный кабель и больше ничего – виновники повреждения сбежали с места событий, что не редкость.

Стемнело. Но темнота не повод откладывать работы. Специалисты аварийной бригады отыскали в каше из грунта концы кабеля и смонтировали несколько муфт. После полуночи работы были завершены.

Для связистов не редкость работа в самых тяжелых условиях. Спасают палатки и спецтранспорт, такая уж особенная работа. Летом с комарами, под палящим солнцем, зимой на морозе и ветре, часто под проливным дождем.

А иногда даже – под водой!

Да! Ведь линии связи встречаются и здесь. Связисты-водолазы «Ростелекома» на Северо-Западе базируются в Карельском филиале. Но обслуживают все регионы федерального округа, часто ведут работы и на дне Невы.

Равиль Манеев, бессменный бригадир водолазной группы, кладезь увлекательных историй о донных работах. Он рассказывает, что погружаются водолазы для ремонта, планового осмотра и прокладки кабеля в водоемы не только летом, но и зимой. Работать подо льдом можно, главное, чтобы уже произошел ледостав и торосы не плыли свободно по воде.

Погружение может быть совсем мелководным, 1,5-2 метра, а может быть и гораздо более внушительным – до 40 метров. Размещение кабеля под водой и последующее обслуживание - это трудоемкая задача. Но географические особенности Северо-Запада таковы, что часто кроме реки и озера других путей нет. В итоге целых 800 км коммуникаций спрятано под водой. Поэтому подводная бригада почти всегда в командировках, их трудно застать на базе.

Костюм глубоководные тяжёлые работы. Фото : Ростелеком.

Иногда водолазы сталкиваются с интересными находками. Чаще всего преподносят сюрпризы воды Невы и Финского залива. Раньше в Санкт Петербурге снег с улиц вместе с сопутствующим мусором скидывался в речные каналы. Чтобы добраться до линий связи, подводным специалистам приходилось откапывать их от слоя мусора, толщина которого иногда доходила до 3 метров.

При проведении работ в каналах Петербурга практически ежедневно водолазы находили до двух десятков зонтиков. Что не удивительно, ведь зонт остается неотъемлемым атрибутом петербуржцев. Сколько их ветром унесло в воды реки, одной Неве известно. Однажды водолазы на дне обнаружили целые залежи радиаторов отопления, датированных еще 20-ми годами прошлого века. Видимо, в домах поблизости массово проводился демонтаж систем отопления и отслужившие свое коммуникации просто выбросили в воды канала.

Команда связистов-подводников в Карелии работает уже более 30 лет: трое водолазов во главе с руководителем группы, капитан-механик, матрос, врач и медсестра. На базе имеется собственная барокамера.

На первый взгляд, что произойдет с линиями связи под водой? Не рыбы же их съедят... Кабель герметичен, закреплен и покоится на дне вне всякого стороннего вмешательства.

Негативно влияют на сохранность подводных коммуникаций большое скопление льда, сильное половодье, размыв почвы в прибрежной зоне или же, наоборот, обмельчание рек.

Человек может нанести урон по случайности или в силу любопытства. В неглубоких водоемах подводные линии связи могут быть зацеплены якорями водоплавающих средств. Иногда кабели повреждают туристы, спускающиеся на рафтах и катамаранах по порожистым речкам.

Связисты-подводники укомплектованы специальным водолазным снаряжением, грунторазмывочным водолазным оборудованием, средствами обеспечения водолазных спусков и подводных работ. Наряду с привычной глазу атрибутикой, можно увидеть и то, что подводники называют легендой: водолазный костюм Зибе для проведения глубоководных работ, конструкции которого более 100 лет. Он не только успешно сохранил свои эксплуатационные характеристики в XXI веке, но и стал основой для разработок современного водолазного снаряжения. Специальная обувь водолазов – ботинки, суммарным весом около 20 кг. Высокий вес атрибутики придает специалистам устойчивость под водой и при работе на сильном течении. По средним подсчетам, общий вес водолазного костюма может доходить до 100 кг. В водной среде эта тяжесть не так ощутима, а вот при передвижении по суше водолазу без посторонней помощи справиться сложно.

Работа связистов сложна и увлекательна, в ней много интересных особенностей, о которых редко задумываешься, когда просто находишь свою домашнюю WiFi-сеть в списке доступных, звонишь друзьям и родителям, сидишь на рабочем совещании по видеосвязи.

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