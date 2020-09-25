Сын экс-губернатора Архангельской области погиб в ДТП

Машина, в которой ехал погибший, врезалась в стоявший грузовик. Фото: vk.com/ghest29 / Никита Симонов

Сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова погиб в ДТП утром 25 сентября. Внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо», в котором Алексей Ефремов ехал на пассажирском месте, врезался в стоящий грузовик.

- По предварительной информации, около 5 утра водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», не справился с управлением и допустил выезд на прилегающую территорию магазина, расположенного на улице Адмирала Нахимова, где столкнулся со стоящим большегрузом «Мерседес», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Архангельской области.

По роковому стечению обстоятельств, удар пришелся именно на пассажирскую сторону джипа. Сидевший на переднем месте 40-летний мужчина погиб на месте. О том, что это был именно сын бывшего губернатора региона, неофициально подтвердил источник «КП» в правоохранительных органах.

Надо сказать что водитель внедорожника серьезных травм не получил. На месте ДТП его осмотрели врачи скорой помощи, после чего мужчину госпитализировали. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Шофер грузовика, находившийся в момент столкновения в кабине, сильно не пострадал.

Сейчас в обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники архангельской полиции. «Комсомольская правда» будет следить за ходом расследования.

Справка «КП»:

Анатолий Ефремов возглавлял Архангельскую область с 1996 по 2004 годы. В 2009-м году он умер. Погибший сегодня Алексей - один из двух его сыновей. До последнего времени он был генеральным директором ООО «Архангельский деревообрабатывающий комбинат №1».