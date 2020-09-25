«Отец-офицер воспитывал в строгости, его заставляли бегать по 20 километров»: Как Тарзан из военного с космодрома стал главным стриптизером страны

Тарзан был офицером на космодроме Фото: соцсети/instagram.com/tarzan_official

Главного стриптизера страны Сергея Глушко сейчас все знают под псевдонимом Тарзан. Скандальный плэйбой в последнее время мелькает в светской хронике как изменщик своей жене Наталье Королевой. Но когда-то Сергей Глушко был примерным мальчиком из семьи потомственных военных. Он вырос в маленьком закрытом архангельском городке Мирный. Отец – полковник, мать - сотрудница НИИ «Новатор» (работал на космические нужды, - прим. Ред.). Сам Глушко закончил престижную военно-космическую академию Можайского в Северной столице. «Комсомолка» выяснила, каким будущий Тарзан был в детстве и почему стал стриптизером.

«ЛЕПИЛ БРЕЛОКИ И ДЕЛАЛ СТЕН-ГАЗЕТУ»

Мощный торс, загорелая кожа и развязные танцы. Обо всем этом в детстве Сергей Глушко не мог даже и подумать. Будущий стриптизер учился в школе № 3 города Мирный среди детей других военных, где особо ценились дисциплина и успеваемость. Как вспоминают одноклассники, Сережа преуспевал.

В школе Тарзан ходил в школу искусств и занимался лыжами Фото: СОЦСЕТИ

- Он всегда учился просто прекрасно. У меня были тройки, а у него максимум одна-две четверки, и все, - вспоминает одноклассница Сергея Екатерина Биссарова. -Он был таким нормальным советским школьником. Очень хорошо рисовалстен-газеты, лепил брелоки, еще и пел в городском ансамбле (смеется).

Особой внешностью в детстве будущий Тарзан не выделялся. И только ближе к старшим классам девочки стали обращать на него внимание.

- Я до сих пор помню, что у него день рождения был 8 марта, - улыбается Екатерина. – Но он этого не стеснялся. Сначала Сережка был маленький, худенький, светленький. И только потом стал заниматься спортом и вытянулся.

Хорошая учеба и спорт были неслучайным выбором Сергея. С самого детства он готовился пойти по стопам отца на военную службу, и мечтал поступить в престижную военно-космическую академию имени Можайского.

- Я Серегу тренировал с 5 по 11 класс, - вспоминает тренер Тарзана по лыжам Василий Чураков. - Он хорошо учился в школе, был в сборной города по лыжным гонкам. Физически крепкий от природы и очень усердный -если он выступал на соревнованиях, то становился призером. Я хорошо знаю его папу. Он был тогда в звании полковника, скажу вам, мужчина такой очень серьезный был.

Тарзан (крайний справа) с детства воспитывался в строгости Фото: СОЦСЕТИ

Жизнь Тарзана в Мирном была сильно далека от богемной. Добиваться успеха ему приходилось потом и травмами. Времени на отдых у него почти не было.

- У нас были двухразовые тренировки, поэтому Серега вкалывал с детства по-взрослому, - делится Чураков. - Шесть тренировочных дней. Первая тренировка – утром до школы в 6:15 в спортивном зале или бег по три километра, а потом уже вечером на лыжах или кросс по 10-20 километров. Мало, кто знает об этом. Недавно Серега приехал в Мирный с двумя своими учениками из шоу-бизнеса, мы смеялись и вспоминали, как бежали кросс 10 километров при 25-градусном морозе. Эти юные шоумэны как услышали это, так им аж поплохело. Они даже не понимают, что такое бывает.

«В АКАДЕМИИ ПЕЛИ ПЕСНИ КУЗЬМИНА»

Красиво ухаживать за девчонками Сергей научился еще в детстве. Одноклассники вспоминают, что еще в начальных классах он влюбился в девочку, которая жила в соседнем доме, и постоянно носил ее портфель.

- В старших классах он был популярен у девчонок. Однажды даже дружил сразу с двумя – со сверстницей и с девочкой постарше, - вспоминают одноклассники Глушко. – Но дело было не только во внешности. Он был яркой, художественной натурой. Но родители военные, не сразу распознали в нем тягу к шоу-бизнесу. Поэтому у него была изначально одна дорога - на службу в армию.

После школы Сергей Глушко с успехом поступил в академию имени Можайского, которую с успехом закончил в 92-ом году.

Тарзан до сих пор дружит со своими однокурсниками Фото: СОЦСЕТИ

- Серега еще с поступления в академию мой лучший, - говорит товарищ Тарзана Сергей Соснягов. - Он учился хорошо, троек у него не было никогда. Мы сошлись на общем увлечении музыкой. Участвовали в самодеятельности, пели песни Владимира Кузьмина.

К слову, уже тогда у Тарзана был его фирменный имидж – накаченное тело и длинные волосы. Кто знает, может шевелюру он до сих пор копирует с Владимира Кузьмина. Как бы там ни было, а после академии творчество для Глушко закончилось и началась суровая служба в армии. После выпуска Глушко как и его отец стал работать в Мирном на космодроме «Плесецк».

- У Сереги была крайне серьезная работа, - вспоминает Сергей Чураков. - На космодроме он служил на стартовой площадке, запускал спутники в космос! Он не раздумывал о своем выборе, хотел пойти по стопам отца. Но судьба распорядилась иначе.

«ЖИЛ БЕДНО И БЫЛ ЗАЗЫВАЛОЙ В МАГАЗИНЕ»

Именно на космодроме уже через год после выпуска Сергей Глушко встретил свою будущую любовь. Елена Переведенцева, как и Тарзан, была военной. С обворожительной блондинкой он прожил пять лет и, по воспоминаниям бывшей супруги, никогда не давал ей повода для ревности. Хотя многие девушки по нему буквально сохли.

- Он был красавец, ходил такой причесанный в кожаном плаще - просто шикарный. Человек с гордо поднятой головой, военная выправка. А я была уже замужем, - смеется одноклассница Сергея Екатерина. – Но он был неприступной стеной. Его первая жена – моя знакомая. И знаете, она до сих пор о нем только хорошо отзывается!

Первая жена Тарзана была военной с космодрома Фото: Личный архив героя публикации

Сергей очень любил Елену и пытался окружить ее заботой. Чтобы купить ей цветы на праздник, он ездил в областной центр в Архангельск, проводя по четыре часа в дороге. Пытался обустроить квартиру, которую получил от космодрома. Рисовал картины, чтобы украсить стены, своими руками соорудил камин. Но с деньгами в семье были большие проблемы – платили мало. Тарзан пытался подрабатывать, чтобы обеспечить жену. Одно время даже был зазывалой в магазине, кричал, чтобы прохожие заходили. Но дела шли плохо, из-за этого отношения между супругами расстроились. В один момент будущий Тарзан устал от провинциального безденежья и решил бросить все и поехать покорять Москву. Развод прошел без скандалов.

- Если вы не работали в 90-х годах, не пытались прокормить семью, вам сложно понять, - объясняет друг ТарзанаСоснягов. - Как офицера – честнее я человека не встречал. Но было очень сложно служить в армии, когда не платили зарплату. Вот вам и ответ на все вопросы о его переезде.

«У НИХ С НАТАШЕЙ ВСЕ ХОРОШО»

Через несколько лет о Сергее узнала вся страна. Слава стриптизера докатилась и до Мирного. Но военный городок не стыдится профессии своего земляка. К слову, измена Тарзана их тоже не смущает.

- В городе об этом говорили, в местной газете статья была даже про то, как наш земляк ушел в шоу-бизнес! –вспоминает Екатерина. - Он хороший, выбился сам, познакомился с Наташей. Я знаю, что у них на самом деле любовь! А если такое (измена – прим.ред.) сейчас случилось, значит это его путь.

При этом свой родной Мирный Тарзан не забывает и часто навещает своих друзей детства.

- Из спорта он ушел, когда было мутное время, все крутились - кто как может, - поясняет детский тренер Тарзана. - Он смог себя поставить, молодец! А многие его критикуют. Например, говорят, что отец живет теперь в Беларуси, а Серега не везет его в Москву. Так вот вам скажу, Серега недавно приезжал, я у него спрашивал. Он ответил, что папе там хорошо и он не хочет переезжать.

В семье Тарзана нет размолвки Фото: Евгения ГУСЕВА

Что же касается, отношений с Наташей Королевой, то по словам друзей, у супругов сейчас все хорошо. Сам же плэйбой не сильно беспокоится о том, что о нем пишет пресса.

- Недавно говорил с ним по телефону. Конечно, мы обсуждали случившееся. Но скажу вам, он в хорошем настроении! – пояснил друг Тарзана Сергей.

Напомним, в середине августа Наташа Королева обратилась в полицию, заявив, что из ее дома пропали драгоценности на сумму пять миллионов рублей. Артистка рассказала, что в краже подозревает двух женщин, которые в ее отсутствие приходили в гости к ее 50-летнему мужу Сергею Глушко. Позже выяснилось, что одна из дам оказалась любовницей Тарзана. 28-летняя Анастасия Шульженко утверждала, что была беременна от стриптизера. Через несколько дней после скандального признания девушки Глушко обратился к публике со своей исповедью. Он заявил, что действительно изменил жене, но отвечать будет только перед ней и Богом. А потом выступил еще с одним обращением, обвинив федеральные каналы в том, что они на всю страну раструбили о скандале.