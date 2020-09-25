«Культурный кот Петербурга»: галерея Васи Ложкина открылась на набережной канала Грибоедова

На стенах красовались давно полюбившиеся петербуржцам котики Фото: Олег ЗОЛОТО

Ярко-оранжевый упитанный кот теперь встречает петербуржцев на фасаде дома на набережной канала Грибоедова, 15. Раньше в этом здании находился Музей социалистического быта, а теперь поселились герои картин художника Васи Ложкина. Стоит по узкой лестнице подняться на второй этаж, как со всех сторон на тебя сразу глазеют небезызвестные коты. Вот лукаво смотри «Кот от всех дверей», а рядом с ним с явно недовольной физиономией пристроился «Кот Шредингера»… И таких рыжих-полосатых тут порядка полусотни.

Очевидно, это автопортрет Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы на выставку пришли пораньше и успели погулять по пустой галерее с гордым названием «Культурный кот Петербурга». Залы здесь небольшие, проходы узкие, и везде, на каждой стене – зеркала, как назло, начищенные до блеска. Дважды воткнувшись лбом в лжепортал, я все-таки начала здесь ориентироваться. Несмотря на все нюансы, галерея получилась довольно уютная. У входа расположился магазин сувениров, где можно забрать себе ложкинских героев на кружке, майке, рюмке, обложке на паспорт... Словом, на всем, что имеет поверхность, пригодную для нанесения рисунка.

О! А вот и сам Вася. Он скромно пристроился на стуле у углового окна, готовый общаться и фотографироваться с посетителями. Увидев нас, художник оживился.

Художник с удовольствием общался с гостями Фото: Олег ЗОЛОТО

- У меня здесь несколько серий, - улыбнулся он. – Вот, например, коты из календаря – на каждый месяц – свой кот. А там дальше, если свернуть по коридорчику, собраны сюжеты, рассказывающие о том, как видят петербуржцев непетербуржцы. Я, например.

Все картины, за исключением, пожалуй, трех, Вася Ложкин, он же Алексей Куделин, нарисовал специально для петербургской галереи. «Климат такой», - оправдываются котики, по-раскольниковски несущие топоры. «Мы болеем за «Зенит», - заявляют усатые в сине-бело-голубых шарфах. А рядом с ними, держа в руке футляр со скрипкой и пытаясь согреться изнутри чем-то горячительным, рыжий персонаж непоколебимо заявляет: «Не пойду сегодня в консерваторию».

К большому количеству зеркал привыкаешь не сразу Фото: Олег ЗОЛОТО

- У меня, если честно, любимых картин нет, у меня же их уже несколько тысяч, - улыбается Вася Ложкин. – И главное, что меня вдохновляет – это хорошее настроение. Вот если я иду на работу, поругавшись с женой, я точно ничего не нарисую. Ну не могу я творить в плохом настроении. И интернет стараюсь не смотреть – а вдруг там кто-то неправ? Я расстроюсь и снова ничего не напишу.

Как только часы пробили время открытия галереи, небольшое помещение сразу заполнилось людьми. Еще пару минут назад здесь было свежо, а теперь стало нечем дышать. Гости фотографировались с картинами, рассматривали реплики. В лавку сувениров мгновенно выстроилась очередь. Раскупали в основном календари – стенд с ними почти сразу опустел, и пришлось вывешивать новую партию. Отстояв свое в одну очередь, люди перемещались в другую – на «прием» к самому Васе, где он с удовольствием раздавал автографы, фотографировался и общался с гостями.

Вася Ложкин в окружении своих котов Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я очень-очень люблю его котов! – восторженно сообщает петербурженка Нелла. – Они такие шаловливые, радостные. Тем более, что я сама кошколюб, и когда мне подарили работу Васи, я сразу влюбилась!

- А мы без ума от юмора, которым полны эти работы, - наперебой рассказывают подруги Нина и Елена. – Вот глядишь на них, и настроение поднимается. Я бы сказала, что это стеб в хорошем смысле слова. И особенно приятно смотреть на злободневные картины, которые очень точно отражают реакцию людей на происходящее в жизни.

Котики показывают петербуржцев глазами тех, кто не живет в городе на Неве Фото: Олег ЗОЛОТО

И пока гости осыпали комплиментами Васю, художник не переставал восхищаться посетителями.

- Спасибо вам огромное, что вы сюда пришли! – восклицает он. – Если вам нравится мое творчество, мне очень приятно! Когда я вижу, что вы довольны, я понимаю, что не зря работал.

Как отмечает художник, выставка в галерее «Культурный кот Петербурга» будет доступна постоянно и бесплатно с 11.00 до 20.00. Что же касается картин, то они периодически будут меняться. Новые шедевры известного художника можно будет увидеть здесь через полтора-два месяца.