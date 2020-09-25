Новые ограничения по коронавирусу в Ленинградской области с 25 сентября 2020 года: Всеволожск переходит в «красную» зону с запретами на торговлю и массовые мероприятия

"Комсомолка" выяснила все о новых ограничениях в Ленинградской области с 25 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти приняли новые ограничения по коронавирусу в Ленинградской области с 25 сентября 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Вероятно, это связано с ростом ежедневного числа зараженных. По данным на 25 сентября, медики выявили инфекцию у 60 человек, тогда как 19 сентября – у 51.

Последняя статистика по коронавирусу в Ленобласти. Во Всеволожске ситуация пока хуже, чем в других районах. Фото: "Яндекс"

Впрочем, запреты ужесточаться только для двух районов. Например, Всеволожск переходит в «красную» зону, поскольку коронавирус там окончательно «загулял». Теперь в районе есть ограничения на торговлю – одежду можно продавать только в ТЦ площадью не меньше 800 квадратных метров. А вот на еду, а также строительные, мебельные и садовые товары запреты не распространяются. Помимо этого в ресторанах и кафе разрешат заполнять только 50% пространства. Массовые мероприятия пошли «под нож». Исключения касаются лишь событий, которые организуют органы самоуправления – вроде субботников с участием до 80 человек и условием ношения масок.

Всеволожску и Приозерску придется учить новые правила жизни в период коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но есть и внезапные послабления.

- Общепиту в «красной» зоне разрешили работать в ТЦ и в помещениях, а не исключительно на летних террасах, - поспешили хоть как-то сгладить новость в пресс-службе правительства Ленобласти.

Не повезло и жителям Приозерского района, который перешел из «зеленой» зоны ограничений в «желтую». В этих условиях обязательным остается масочный режим везде кроме улицы, массовые мероприятия сокращаются до 600 человек, присутствует соцдистанция в общепите. Также в театрах, домах культуры и концертных организациях разрешено заполнять не больше 50% мест.

Между тем в Санкт-Петербурге тоже продлили некоторые незначительные ограничения.