«Назвали недееспособным»: Суд отказал слепому паралимпийцу в споре с магазином, где ему не дали купить ноутбук

Паралимпийцу Кириллу Белоусову отказали в кредите на ноутбук в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/tipicalblind

Мировой судья прекратил производство административного дела по редкой статье о дискриминации касаемо спора между паралимпийцем Кириллом Белоусовым и сетью магазинов «Связной».

20-летний спортсмен из Санкт-Петербурга – инвалид первой группы по зрению и неоднократный призер международных соревнований по плаванию в составе сборной России, в том числе на чемпионате мира МОК-2019. Его конек – вольный стиль и баттерфляй. Недавно молодой человек пожаловался на то, что ему не дали оформить рассрочку на ноутбук в «Связном», хотя в банке он получил предварительное добро на кредит. Белоусов пришел в магазин с доверенными лицами, которые были готовы заполнить за него документы на девайс, но получил отказ от продавца.

Кирилл искренне не понимает, почему его обозвали недееспособным, ведь у него насыщенная жизнь без преград. Фото: СОЦСЕТИ

- Сначала формулировка была следующей: «Мы не можем позволить постороннему человеку заполнять за вас договор, даже если вы стоите рядом и подписываете бумаги самостоятельно». Затем, после почти часа разбирательств и звонка в службу поддержки «Связного», формулировка изменилась: «По правилам договора между магазином и банком мы обязаны отказывать в кредите и рассрочке инвалидам первой и второй группы на основании… недееспособности! Поздравляю вас, дорогие незрячие, вас всех и меня назвали недееспособными! – рассказал свою историю Кирилл в группе «Типичный незрячий» во «Вконтакте».

В свои 20 лет член паралимпийской сборной России по плаванию заработал немало наград. Фото: paralymp.ru

По словам паралимпийца, он уже не раз получал кредиты, и никогда не испытывал проблем в оформлении. Сейчас Кирилл работает программистом и дополнительно получает зарплату за спортивные заслуги. Его жизнь практически никак не отличается от жизни любого другого петербуржца. Поэтому со словами о недееспособности он категорически не согласен. На его сторону встала и прокуратура. Однако в суде они ничего не добились.

- Официальная позиция ООО «Сеть Связной» заключалась в том, что Белоусов не смог самостоятельно ознакомиться с документацией, а лица, которые его сопровождали, не имели надлежащим образом оформленной доверенности для предоставления его интересов. При таких условиях суд согласился с позицией компании. Дело прекратили за отсутствием состава, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что желаемый ноутбук Кирилл все-таки получил, но в другом магазине, предварительно составив генеральную доверенность с правом подписи на другого человека. Но паралимпиец все равно хочет огласки истории и уверен в факте дискриминации.