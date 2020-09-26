«Мой лучший друг сказал: ты этого недостойна»: Анна Ковальчук получила звание «Народная артистка России»

Анна Ковальчук получила звание "Народная артистка России". Фото: из личного архива героини публикации

Звезда «Тайн следствия», «Мастера и Маргарита», «Адмирала» и множества других фильмов, сериалов и спектаклей Анна Ковальчук, недавно получившая звание «Народной артистки России», заслуженно любима не только простыми зрителями, но и журналистами. В то время как к другим актерам и актрисам, зачастую, нужно подолгу пробиваться через директоров, пресс-секретарей и прочих представителей, она практически всегда открыта для разговора. Вот и сейчас – телефонный звонок корреспондента «Комсомолки» застал ее в театре, за несколько минут до выхода на сцену. Тем не менее в желании пообщаться Ковальчук отказывать не стала.

По общему мнению зрителей, Ковальчук хороша в любом амплуа - хоть сурового следователя хоть нежной барышни из 19-го века. Фото: Instagram Аллы Довлатовой

- Подождите секундочку. Я в гримерной сейчас, тут мои коллеги, они меня смешат, - призналась актриса. – Что я почувствовала, когда узнала, что мне дали звание «Народной артистки»? Гордость, конечно. И радость – только, пожалуй, не столько за себя, сколько за театр (Ковальчук вот уже много лет играет в театре Ленсовета – прим.ред.). Принести такой трофей – дорогого стоит.

По словам Ковальчук, первыми о ее награждении узнали, конечно, родители – и обрадовались, возможно, даже больше ее самой. А вот лучший друг Анны и давний коллега по сериалу «Тайны следствия» Александр Новиков не преминул ее немного «подколоть».

- Он тоже узнал одним из первых и сказал, что я этого звания недостойна, - смеется актриса. – Что это мне на вырост дали.

Пожалуй, одна из самых известных ролей Анны Ковальчук - следователь Мария Швецова из сериала "Тайны следствия". Фото: Фото: из личного архива героини публикации

Снимается в кино и играет в театре Анна Ковальчук с 1997 года. На ее счету – десятки самых разных ролей, и выбрать из них какую-то одну любимую крайне непросто. Сама актриса вопрос о любимой роли не очень-то любит, но для нас согласилась сделать исключение.

- Пожалуй, это все-таки театральная роль – Анна Каренина в спектакле Тростянецкого «Каренин. Анна. Вронский», - признается наша собеседница. – Мне кажется, это вообще жемчужина для любой артистки. Алмаз – вот, мне Саша Новиков подсказывает. Это потрясающее совмещение несовместимого – когда на сцене ты плачешь и страдаешь, а внутри у тебя все ликует просто от того, что ты играешь эту роль.

Тем не менее не будет большой ошибкой сказать, что у рядового зрителя Анна Ковальчук все-таки ассоциируется в первую очередь со следователем Марией Швецовой из сериала «Тайны следствия». Еще бы – 19 сезонов она радовала нас в этом образе, а сейчас уже и двадцатый на подходе! Однако, признается актриса, ее саму такая избирательность народной памяти ничуть не расстраивает.

По признанию самой Анны, театральные роли ей ближе и любимей ролей в кино и сериалах. Фото: из личного архива героини публикации

- Я все-таки не могу сказать, что знают меня и помнят только по этой роли, - рассказывает она. – Очень многие меня благодарят за «Мастера и Маргариту», например. Те, кто чаще ходит в театр, вообще, наверное, знают меня с другой стороны, по совершенно другим постановкам и образам. Ну а самое главное – режиссеры, которые зовут меня на съемки или спектакли, тоже не зацикливаются на «Тайнах следствия». Так что в клише, думаю, я все-таки не попала.

Присвоение звания Анна Ковальчук отметила дома, в узком семейном кругу.

- В театре, к сожалению, ничего не удалось сделать, потому что до сих пор действуют ограничения из-за коронавируса, - посетовала наша собеседница. – Хотя вот вы меня сейчас навели на мысль, что, наверное, все-таки стоит для коллег что-нибудь организовать. Посмотрим – сейчас расслабляться и почивать на лаврах рано. Впереди еще много интересного.