«Праздник удался»: «Зенит» разгромил «Уфу» со счетом 6:0

"Зенит" разгромил соперников со счетом 6:0. Фото: пресс-служба футбольного клуба

С разгромным счетом 6:0 завершился матч «Зенит»-«Уфа», проходивший сегодня, 26 сентября, на «Газпром-арене». По накалу страстей, драматичности зрелища и результативности «сине-бело-голубых» эти игра вполне может войти в плеяду легендарных.

Главными звездами матча стали Сердар Азмун... Фото: пресс-служба футбольного клуба

- Праздник удался! - лаконично прокомментировала победу петербуржцев пресс-служба клуба.

Бесспорными королями поля сегодня стали нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба. Азмун открыл счет и на 61-й минут оформил дубль в ворота соперника. а Дзюба и вовсе оформил хет-трик и вышел на седьмое место в списке самых результативных бомбардиров за всю историю «Зенита». Теперь на его счету – 78 забитых мячей. Звание лучшего, которое сейчас с гордостью носит Александр Кержаков со 163 голами, пока еще далековато, но результат уже впечатляет. Ну и в конце концов нельзя не упомянуть Александра Сутормина, который в концовке довел счет до совсем уж неприличного – 6:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Правда, не все так гладко. За победу «Зениту» пришлось заплатить дорогую цену. Звезда матча Сердар Азмун на 79-й минуте получил травму и был эвакуирован с поля подоспевшим электрокаром. Судя по всему, у нападающего повреждено бедро. Сможет ли он полностью восстановиться к следующему матчу – пока не известно.

...и Артем Дзюба. Фото: пресс-служба футбольного клуба

Напомним: победа над «Уфой» позволила «Зениту» сравняться по очкам со «Спартаком» и выйти таким образом на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги 2020-2021. Следующий матч как раз и будет столкновением титанов – 3 октября «сине-бело-голубые» встретятся со своими основными соперниками на их поле.