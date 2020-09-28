Стройка, креветка и баклан: Художник нарисовал гербы районов Санкт-Петербурга

Художник нарисовал юмористические гербы районов Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Известный художник Илья Тихомиров нарисовал гербы районов Санкт-Петербурга. В воскресенье, 27 сентября 2020 года, он опубликовал рисунки в социальной сети на суд горожан. Гербы появились пока что не у всех районов Северной столицы, из представленных Василеостровский, Выборгский, Кировский, Красносельский, Московский, Невский, Петроградский, Приморский и Фрунзенский.

В каждом гербе Тихомиров отразил особенность района / Фото: Илья Тихомиров

Для каждого Тихомиров подобрал свою особенность - так, символами Фрунзенского района стали краб и креветка - отсылка к надземным переходам, повторяющим форму членистоногих. А самый высокий шпиль Европы - "Лахта центр" - поместился на гербе Приморского района.

Страшно романтичная Петроградка / Фото: Илья Тихомиров

Мнения горожан разделились. Некоторые стали восхищаться тонким юмором художника, а другие обиделись на саркастичные гербы.

- Без сомнения, гениально. Нащупали главное, - оценили пользователи сети.

- Как, по-моему, так это все придумал человек, не имеющий никакого отношения в Петербургу и знающий о городе понаслышке, - заявила одна из петербурженок.

Некоторые петербуржцы обиделись на гербы / Фото: Илья Тихомиров

Серия гербов районов Петербурга еще не закончена. Илья Тихомиров пообещал в скором времени закончить остальные символы и представить их на суд горожан.