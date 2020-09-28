Северное сияние видели над Сестрорецком и в Лебяжьем

Ярче всего северное сияние было видно из Лебяжьего. Фото: vk.com/aurora812 / Валентина Колесникова

Новые красочные кадры северного сияния сделали в минувшие выходные жители Петербурга и Ленобласти. Зеленоватые отсветы авроры видели в воскресенье над Лебяжьем и в Сестрорецке, над озером Разлив.

- Сестрорецкий разлив, с 27 на 28 сентября, около 00:40.Впервые увидела и сумела заснять, - пишет в паблике «Северное сияние СПб Ленобласть» жительница Курортного района Евгения.

По словам девушки, удачные фото ей удалось снять на камеру мобильного телефона.

Сияние было видно и над озером Разлив. Фото: vk.com/aurora812 / Евгения Костюкова

При этом другие пользователи соцсетей отмечают, что сияние было видно даже из Мурино, но, конечно не так хорошо, как в Сестрорецке.

Видимо то же самое сияние было заметно примерно в то же самое время и с другого берега Финского залива, из Лебяжьего.

- 28 сентября, 1:00-1:40, Лебяжье, - отметила фото петербурженка Валентина, сделавшая удачные кадры

Природное явление обычно сопровождают магнитные бури. Фото: vk.com/aurora812 / Валентина Колесникова

Впрочем, сейчас северное сияние в петербургских широтах - не такая уж редкость. Только за последние дни его видели несколько раз в Ленобласти и Карелии. А с приходом зимы аврора будет показываться еще чаще.

Напомним, что северное или полярное сияние рождается в результате вспышек на солнце и сопровождается на Земле магнитными бурями.