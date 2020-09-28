В СПбГУПТД состоялось закрытие Первого отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills. Фото предоставлено пресс службой СПбГУПТД.

Сегодня в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна состоялось закрытие Первого отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills, международного движения, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Вузовский чемпионат является первым этапом чемпионатного года в линейке университетов. Далее студентов ждут межвузовские отборочные соревнования и финал Национального межвузовского чемпионата.

СПбГУПТД присоединился к движению WorldSkills в 2018 году. На данный момент вуз является ассоциированным партнером союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и может взаимодействовать с союзом по всем его проектам: линейка чемпионатов среднего профессионального образования, вузовская линейка чемпионатов, обучение лиц предпенсионного возраста по программе «Навыки мудрых». За год активного взаимодействия с союзом в Университете промышленных технологии и дизайна сформировалась команда профессионалов, сделавшая ставку на развитие в чемпионатных линейках средних и высших образовательных учреждений.

Закрытый отборочный чемпионат стартовал в СПбГУПТД 23 сентября и проходил в онлайн формате по четырем компетенциям: «Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка», «Дизайн модной одежды и аксессуаров», «Цифровой модельер», что позволило молодым людям соревноваться в условиях эпидемиологической обстановки. Во многом такая модель мероприятия расширяет возможности организации. В перспективе это позволит большему количеству студентов и экспертов принять участие в чемпионате, даже если вариант очного формата будет недоступен. В СПбГУПТД уже давно применяются дистанционные технологии и сформирована своя уникальная схема организации онлайн-мероприятий, благодаря которой возможно проведение различных проектных инициатив.

Первый отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills был организован в СПбГУПТД таким образом, что для выполнения конкурсных заданий участникам понадобился лишь компьютер, подключенный к сети интернет. Все программы для выполнения профессиональных задач установлены на виртуальных машинах, к которым они подключались во время чемпионата.

- Участие студентов в чемпионатном движении WorldSkills позволяет им получить признание своих профессиональных навыков на мировом уровне. Опыт проведенного нами чемпионата будет способствовать участию наших студентов в соревнованиях EuroSkills 2022, которые пройдут в Санкт-Петербурге в 2022 году. Мы планируем и дальше развивать движение WorldSkills, поддерживать и проводить мероприятия, направленные на популяризацию навыков рабочих профессий, - комментирует заместитель директора по развитию компетенций WorldSkills проектного офиса Научно-технологической инициативы СПбГУПТД Елена Валуева.