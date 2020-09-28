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Топ лучших парков Санкт-Петербурга для осенних прогулок: Где пошуршать листьями всей семьей

Рассказываем о лучших садах и парках Санкт-Петербурга для осенних прогулок всей семьей
Лилия КОЗЛОВА
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Топ лучших мест в Санкт-Петербурге, где хорошо гулять осенью.

Топ лучших мест в Санкт-Петербурге, где хорошо гулять осенью.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Осень – прекрасная пора для долгих и неспешных прогулок по паркам. Свежий воздух, насыщенный ароматом опавших листьев, буйные цвета, окрасившие кроны деревьев, теплый свет от закатного солнца – чем не романтичное время. «Комсомолка» решила составить топ лучших парков и скверов Санкт-Петербурга, где можно долго бродить по дорожкам, шурша разноцветной листвой, и наблюдать за прекрасной природой.

Александровский сад

Александровский сад, также известный под своим старым названием - Адмиралтейский сад, расположен в самом сердце Санкт-Петербурга и окружен главными достопримечательностями города: Зимним дворцом и Дворцовой площадью, зданием Адмиралтейства, зданием Сената и Синода, Исаакиевским собором, Медным всадником. Прогулка по длинной аллее доставит большое удовольствие любителям не только пошуршать листьями, но и богатой архитекторой имперских времен.

Александровский сад располагается в самом центре Санкт-Петербурга и окружен главными достопримечательностями города.

Александровский сад располагается в самом центре Санкт-Петербурга и окружен главными достопримечательностями города.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Первые березы были посажены здесь еще в 1721 году, а во время правления императрицы Анны Иоанновны в саду проходили пышные празднества с фейерверками. Однако свой современный вид сад начал обретать с 1874 года, когда на этом месте были высажены аллеи деревьев. Участие в посадке дуба принимал сам император Александр II.

По аллее сада можно пройти от Дворцовой площади до Исаакиевской.

По аллее сада можно пройти от Дворцовой площади до Исаакиевской.

Фото: Артем КИЛЬКИН

И насладиться красивыми скульптурами.

И насладиться красивыми скульптурами.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прогуливаясь по саду, можно увидеть памятники великим писателям, композиторам и полководцам – Гоголю, Глинке, Лермонтову, Жуковскому, а также античные скульптуры Флоры и Геракла.

Также в саду есть укромные места, где можно полежать на травке.

Также в саду есть укромные места, где можно полежать на травке.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ПКиО Каменный остров

Это один из самых тихих парков, расположенных в Петроградском районе Петербурга. Однако именно здесь можно увидеть множество достопримечательностей, посидеть на скамейке на берегу Малой Невки и подумать о вечном.

Парк на Каменном острове - очень тихое место, где можно спрятаться от городской суеты.

Парк на Каменном острове - очень тихое место, где можно спрятаться от городской суеты.

Фото: Артем КИЛЬКИН

При императоре Николае II на острове появились многочисленные дачи – уютные, аккуратные домики причудливых форм и с интересными архитектурными деталями. Среди них - дачи профессора Бехтерева, купца Елисеева, булочного мастера Гаусвальд. Кстати, последнее здание, построенное в стиле модерн, знакомо многим по фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», как дом Ирэн Адлер.

Здесь можно бродить весь день.

Здесь можно бродить весь день.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Парк подходит как для одиночных прогулок, так и для романтических свиданий, и для вылазок с детьми. Для малышей здесь, кстати, есть специализированные площадки.

Дача Гаувальда или дом Ирэн Адлер.

Дача Гаувальда или дом Ирэн Адлер.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Таврический сад

Один из старейших садов Петербурга, основанный в 1783 году, расположен в центральном районе города между Кирочной, Потемкинской, Шпалерной и Таврической улицами. Его ландшафт полностью создан по проекту садового мастера Гульда. Маленькая речка с помощью сложной гидротехнической системы превращена в два пруда, соединенные протоками, созданы видовые горки и небольшие мостики. Самое завидное место, чтобы делать красивые осенние фотографии!

Сад очень хорошо благоустроен, всегда можно найти скамейку для отдыха.

Сад очень хорошо благоустроен, всегда можно найти скамейку для отдыха.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На его территории два больших пруда, вокруг которых можно бродить долгое время и наблюдать за утками.

На его территории два больших пруда, вокруг которых можно бродить долгое время и наблюдать за утками.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Таврический сад нередко становился местом действия в различных литературных произведений. Так, в сказке «Мойдодыр» Чуковского за героем именно по этому парку гналась мочалка, в Таврическом саду прогуливался гоголевский Нос, а поэт Александр Кушнер посвятил ему целое одноименное стихотворение.

А также провести трогательные минуты на мостиках со второй половинкой.

А также провести трогательные минуты на мостиках со второй половинкой.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прогуливаясь по саду, можно пошуршать листьями старых деревьев, сохранившихся до наших дней – дубов, лип и лиственниц.

Юсуповский сад

Сад расположен между рекой Фонтанкой и Садовой улицей. Центральной его достопримечательностью, конечно, является Юсуповский дворец, построенный по проекту архитектора Джакомо Кваренги.

Садик небольшой, всего 9 гектаров, однако, является излюбленным местом петербуржцев. Здесь можно отдохнуть на берегу одного из прудов, спрятаться под большими кронами деревьев от суеты, почитать книгу или просто наблюдать за тем, как танцуют опавшие листья в воздухе. Также нередко горожане назначают тут встречи, так как сад находится в нескольких минутах от станции метро «Садовая».

Небольшой Юсуповский сад находится в паре минут от метро "Садовая" и "Сенная".

Небольшой Юсуповский сад находится в паре минут от метро "Садовая" и "Сенная".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Стоит отметить, что Юсуповский сад знаменит еще своими «спортивными достижениями». Здесь проводились первые чемпионаты СССР и России по фигурному катанию.

Несмотря на то, что он кажется маленьким, тут много прекрасных мест, чтобы скрыться от глаз в тени деревьев.

Несмотря на то, что он кажется маленьким, тут много прекрасных мест, чтобы скрыться от глаз в тени деревьев.

Фото: Артем КИЛЬКИН

А совсем недалеко от сада располагается знаменитый Поцелуев мост. По легенде, именно тут лучше всего целовать своих возлюбленных, чтобы прожить вместе долгую и счастливую жизнь.

И созданы прекрасные холмики, с которых открывается красивый вид.

И созданы прекрасные холмики, с которых открывается красивый вид.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Осень: Досуг

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