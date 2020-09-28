Топ лучших парков Санкт-Петербурга для осенних прогулок: Где пошуршать листьями всей семьей

Топ лучших мест в Санкт-Петербурге, где хорошо гулять осенью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Осень – прекрасная пора для долгих и неспешных прогулок по паркам. Свежий воздух, насыщенный ароматом опавших листьев, буйные цвета, окрасившие кроны деревьев, теплый свет от закатного солнца – чем не романтичное время. «Комсомолка» решила составить топ лучших парков и скверов Санкт-Петербурга, где можно долго бродить по дорожкам, шурша разноцветной листвой, и наблюдать за прекрасной природой.

Александровский сад

Александровский сад, также известный под своим старым названием - Адмиралтейский сад, расположен в самом сердце Санкт-Петербурга и окружен главными достопримечательностями города: Зимним дворцом и Дворцовой площадью, зданием Адмиралтейства, зданием Сената и Синода, Исаакиевским собором, Медным всадником. Прогулка по длинной аллее доставит большое удовольствие любителям не только пошуршать листьями, но и богатой архитекторой имперских времен.

Александровский сад располагается в самом центре Санкт-Петербурга и окружен главными достопримечательностями города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первые березы были посажены здесь еще в 1721 году, а во время правления императрицы Анны Иоанновны в саду проходили пышные празднества с фейерверками. Однако свой современный вид сад начал обретать с 1874 года, когда на этом месте были высажены аллеи деревьев. Участие в посадке дуба принимал сам император Александр II.

По аллее сада можно пройти от Дворцовой площади до Исаакиевской. Фото: Артем КИЛЬКИН

И насладиться красивыми скульптурами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прогуливаясь по саду, можно увидеть памятники великим писателям, композиторам и полководцам – Гоголю, Глинке, Лермонтову, Жуковскому, а также античные скульптуры Флоры и Геракла.

Также в саду есть укромные места, где можно полежать на травке. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПКиО Каменный остров

Это один из самых тихих парков, расположенных в Петроградском районе Петербурга. Однако именно здесь можно увидеть множество достопримечательностей, посидеть на скамейке на берегу Малой Невки и подумать о вечном.

Парк на Каменном острове - очень тихое место, где можно спрятаться от городской суеты. Фото: Артем КИЛЬКИН

При императоре Николае II на острове появились многочисленные дачи – уютные, аккуратные домики причудливых форм и с интересными архитектурными деталями. Среди них - дачи профессора Бехтерева, купца Елисеева, булочного мастера Гаусвальд. Кстати, последнее здание, построенное в стиле модерн, знакомо многим по фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», как дом Ирэн Адлер.

Здесь можно бродить весь день. Фото: Артем КИЛЬКИН

Парк подходит как для одиночных прогулок, так и для романтических свиданий, и для вылазок с детьми. Для малышей здесь, кстати, есть специализированные площадки.

Дача Гаувальда или дом Ирэн Адлер. Фото: Артем КИЛЬКИН

Таврический сад

Один из старейших садов Петербурга, основанный в 1783 году, расположен в центральном районе города между Кирочной, Потемкинской, Шпалерной и Таврической улицами. Его ландшафт полностью создан по проекту садового мастера Гульда. Маленькая речка с помощью сложной гидротехнической системы превращена в два пруда, соединенные протоками, созданы видовые горки и небольшие мостики. Самое завидное место, чтобы делать красивые осенние фотографии!

Сад очень хорошо благоустроен, всегда можно найти скамейку для отдыха. Фото: Артем КИЛЬКИН

На его территории два больших пруда, вокруг которых можно бродить долгое время и наблюдать за утками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Таврический сад нередко становился местом действия в различных литературных произведений. Так, в сказке «Мойдодыр» Чуковского за героем именно по этому парку гналась мочалка, в Таврическом саду прогуливался гоголевский Нос, а поэт Александр Кушнер посвятил ему целое одноименное стихотворение.

А также провести трогательные минуты на мостиках со второй половинкой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прогуливаясь по саду, можно пошуршать листьями старых деревьев, сохранившихся до наших дней – дубов, лип и лиственниц.

Юсуповский сад

Сад расположен между рекой Фонтанкой и Садовой улицей. Центральной его достопримечательностью, конечно, является Юсуповский дворец, построенный по проекту архитектора Джакомо Кваренги.

Садик небольшой, всего 9 гектаров, однако, является излюбленным местом петербуржцев. Здесь можно отдохнуть на берегу одного из прудов, спрятаться под большими кронами деревьев от суеты, почитать книгу или просто наблюдать за тем, как танцуют опавшие листья в воздухе. Также нередко горожане назначают тут встречи, так как сад находится в нескольких минутах от станции метро «Садовая».

Небольшой Юсуповский сад находится в паре минут от метро "Садовая" и "Сенная". Фото: Артем КИЛЬКИН

Стоит отметить, что Юсуповский сад знаменит еще своими «спортивными достижениями». Здесь проводились первые чемпионаты СССР и России по фигурному катанию.

Несмотря на то, что он кажется маленьким, тут много прекрасных мест, чтобы скрыться от глаз в тени деревьев. Фото: Артем КИЛЬКИН

А совсем недалеко от сада располагается знаменитый Поцелуев мост. По легенде, именно тут лучше всего целовать своих возлюбленных, чтобы прожить вместе долгую и счастливую жизнь.