Губернатор Санкт-Петербурга предложил перевести бюджетников на удаленку

В Петербурге вновь обсуждают возможность перевода сотрудников на удаленку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургских бюджетников вновь могут отправить на удаленку. Вопрос о возможности перевести сотрудников подведомственных учреждений на дистанционный режим, главам различных комитетов поручил губернатор Северной столицы.

- Прошу вас представить предложения о возможности перевода на дистанционную работу сотрудников возглавляемых вами комитетов, районных администраций и подведомственных учреждений, а также дать такую рекомендацию руководителям предприятий и организаций, с которыми вы взаимодействуете , - заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Пока это лишь предварительная оценка возможностей, но никто не скрывает, что к подобному шагу подтолкнул серьезный рост ежедневного числа заболевших коронавирусом.

Сейчас за сутки в Петербурге заражаются свыше 230 человек, а в активном состоянии заболевания находятся больше 10 тысяч горожан. Плюс на это накладывается и сезонный рост респираторных инфекций.

Впрочем, в любой ситуации есть свои плюсы. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас петербуржцы возвращаются из отпусков, начался учебный год в школах и вузах, приехали на учебу студенты из других городов. Начинается сезон распространения ОРВИ и гриппа. Все это в целом осложняет ситуацию с инфекционными заболеваниями, - отметил Александр Беглов.

При этом, по словам губернатора, городская система здравоохранения справляется с ситуацией, положение стабильное. Тем не менее, глава города призвал всех не забывать о профилактических мерах и носить маски.

Кроме того, Петербург одним из первых в России собирается начать массовую вакцинацию от COVID-19 . Первая партия вакцины уже пришла в город.

- Я сам готов сделать эту прививку, - заявил губернатор.

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