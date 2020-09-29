Сотрудница музея и доцент вуза перевели мошенникам восемь миллионов рублей

Больше восьми миллионов рублей выманили мошенники у двух петербурженок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще две петербурженки «серебряного возраста» стали жертвами бессовестных мошенников. Преступники, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, уговорили каждую из женщин перевести им практически по четыре миллиона рублей. Одна отдала злоумышленникам чуть больше, а вторая - немногим меньше.

- 28 сентября в полицию Выборгского района Петербурга обратилась женщина 1953 года рождения, доцент одного из ВУЗов города, которая сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что деньги пытаются похитить и их необходимо перевести на безопасный счет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После того, как обеспокоенная женщина согласилась, незнакомец продиктовал ей данные счета, куда и ушли 3 995 083 рублей.

В тот же день в полицию обратилась сотрудница одного из городских музеев Петербурга. У 62-летней женщины таким же способом выманили сначала больше двух миллионов, а потом еще два, для покрытия якобы имеющихся кредитов. Общий ущерб составил 4 218 500 рублей.

По обоим случаям мошенничества на восемь с лишним миллионов, заведены уголовные дела.

А в полиции напоминают всем петербуржцам и. в особенности пожилым людям, что сообщать данные своей банковской карты, коды и пин-коды, а также переводить деньги на незнакомые счета ни в коем случае нельзя. А в случае сомнения, необходимо позвонить в колл-центр банка по номеру, указанному на самой банковской карте.