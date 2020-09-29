Осенние школьные каникулы в Санкт-Петербурге в 2020 году: В Комздраве рассказали, изменятся ли даты по примеру Москвы

Осенние школьные каникулы в Санкт-Петербурге в 2020 году менять не будут. Фото: Артем КИЛЬКИН

Столичные школьники, проучившись в новом году чуть больше месяца, уйдут на осенние каникулы уже с 5 октября 2020 года. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и вспышки простудных заболеваний. Отдыхать ученики будут по 18 октября, также до этого времени закроют все учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. А вот в Санкт-Петербурге власти не торопятся изменять даты осенних школьных каникул. По информации на 29 сентября, петербургские школьники в 2020 году будут отдыхать, как и всегда - с 26 октября по 3 ноября.

- В Петербурге пока об изменении сроков и продолжительности осенних каникул речи не идет, - рассказала корреспонденту «КП» пресс-секретарь комитета по образованию Анна Миронова.

В Ленинградской области переносить осенние каникулы 2020 тоже пока не планируют.

КОНКРЕТНО

Из-за коронавируса и распространения ОРВИ в Санкт-Петербурге на дистанционном обучении находятся 34 класса в 11 школах, закрыт один детский сад.

В Ленинградской области на карантине 45 классов.