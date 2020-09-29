Уникальное предложение: Как выглядит квартира за 130 млн рублей, которую продают в в Петербурге

В этом доме продают квартиру за 130 млн рублей. Фото: Авито

Дом с башней на Пяти углах в Санкт-Петербурге прекрасно знают не только местные жители, но и гости Северной столицы. А буквально на днях на Авито появилось объявление о продаже квартиры в этом доме. Предложение уникальное, а цена соответствующая. За видовую двухэтажную пятикомнатную квартиру хозяин просит 130 миллионов рублей, но обещает, что можно будет поторговаться. А теперь давайте посмотрим, как выглядит одна из самых дорогих квартир Санкт-Петербурга на рынке недвижимости.

Историческая мансарда - изюминка этой квартиры. Фото: Авито

Как вам такой вид? Фото: Авито

Из квартиры открывается волшебный вид. Окно в ванной комнате выходит на Исаакиевский собор, из комнат можно полюбоваться Троицким собором, Домом книги, телебашней, Казанским собором. В общем - все главные достопримечательности города переде вами!

Общая площадь квартиру - чуть больше 200 кв.м. Фото: Авито

Сама квартира - это 204 кв.м. плюс 30 "квадратов" - балкон, кладовка и терраса. В квартире три спальни, две гостиных, две кухни и два санузла. И еще одна особенность этой шикарной квартирки - окна из красного дерева.