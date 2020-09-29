Зима в Петербурге окажется близкой к норме, но со снегом опять могут быть проблемы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Гидрометцентр России дал предварительный прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Санкт-Петербурге. Пока это только прикидки, основанные на наблюдениях за климатом и не полный рассказ о том, каким будет холодное время года, а лишь карта температурных отклонений от нормы. На ее основе можно сказать, какой месяц окажется теплее или прохладнее обычного. А из этого представить общую картину.

- В октябре 2020 года средняя месячная температура выше нормы прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа, - сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

Вероятность погодных аномалий - 15%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но в зону условного тепла попадает только часть Ленобласти. Температура в Петербурге будет близка к норме.

Ноябрь для Северо-Запада, с вероятностью 60%, будет укладываться в обычные нормативы. Теплее будет лишь в Карелии.

А вот в декабре в Петербурге и Ленобласти ожидается температура выше нормы. Специалисты-климатологи уже высказывали опасения, что месяц будет бесснежным и не факт, что белый покров выпадет хотя бы на Новый год.

В январе в северо-западных регионах России погода придет в норму, а значит, возможны крещенские морозы. Но уже в феврале в Петербург, Ленобласть, Карелию, Новгород, Псков и Москву придет потепление.

В январе возможны крещенские морозы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Выше нормы средняя месячная температура будет держаться и в марте.

Впрочем, на каждый из месяцев у синоптиков заложена и 15-процентная вероятность погодной аномалии, когда в регионе может стать или очень холодно или наоборот, слишком тепло. Последнее, впрочем, особенно по весне, будет только в радость.