Пошаговая инструкция: Как выбирать очки, чтобы не испортить зрение

В оптике сейчас столько нового и интересного, что стоит этим воспользоваться – призывают врачи. Фото предоставлено героем публикации.

Врачи-офтальмологи советуют проверять зрение каждый год независимо от того, есть у вас жалобы или нет. Большинство из нас эту рекомендацию не выполняет и к специалистам обращается только когда появляются проблемы: сложно разглядывать ценники в магазинах, подписывать документы, проверять домашнее задание у детей. Некоторые, правда, даже в этом случае хотят провернуть все как можно быстрее – в лучшем случае идут в ближайшую оптику и покупают подходящие очки, в худшем – подбирают себе средства коррекции сами. А ведь неправильно подобранные очки или линзы вместо пользы могут принести вред. В эфире программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) главный врач сети оптик «Невская оптика» Нина Троицкая рассказала, где и как правильно подбирать очки, как распознать хорошую оптику и какие возможности есть у современных средств коррекции.

Главный врач сети оптик «Невская оптика» Нина Петровна Троицкая. Фото: Андрей ГАШЕВ

Шаг 1: выбираем оптику

Чтобы ваши очки или линзы помогали вам видеть, а не усугубляли имеющиеся проблемы, нужно правильно их выбрать. А для этого следует обратиться в профессиональную оптику. Выбор таких салонов сегодня очень большой, но как понять, что там вам действительно помогут?

- Прежде всего, оцените внешний вид салонаи медицинского кабинета. Если это тесное помещение, где проверка зрения формальна, лучше поищите другую оптику. Медицинский кабинет в оптике, в котором проверяют зрение, должен иметь площадь не менее 12 квадратных метров. Расстояние от глаз до таблицы – не менее 5 метров, - советует Нина Троицкая.

Кстати о таблицах: в современных оптиках вместо бумажных плакатов используются проекторы или проекционные экраны.

- Затем нужно посмотреть на оборудование, которым оснащен кабинет. Из обязательных приборов –авторефрактометр, набор очковых линз, щелевая лампа, линзметр или диоптриметр, очень желательно фороптер. Если в оптике принимает врач-офтальмолог, то необходимо еще дополнительное оборудование - добавляет Нина Троицкая.

Ну и, конечно, лицензии салона и сертификаты специалистов. В лицензии указан вид деятельности оптики – это может быть только медицинская оптика - подбор средств коррекции, тогда в оптике работают оптометристы и их задача – грамотно подобрать очки или линзы. Если кроме этого имеется лицензия по офтальмологии, то значит в салоне работают врачи-офтальмологи, которые могут проводить диагностику здоровья глаз. Возможности таких оптик гораздо шире.

- К сожалению, профессиональных оптометристов сегодня не хватает и в некоторых салонах работают люди без профильного образования. Поэтому обязательно уточняйте этот момент, ведь это ваше здоровье, - советует главный врач «Невской оптики».

А еще – в оптике вам просто должно быть уютно! Фото предоставлено героем публикации.

Шаг 2: Выбираем очки

Если проблемы со зрением возникли в молодом возрасте, то скорее всего понадобятся однофокальные очки – с их помощью можно видеть на любом расстоянии. Но с возрастом «показатели» зрения у людей часто становятся разными – одно значение для дали, другое для близи. Раньше проблему решала покупка еще одних очков, со временем на смену пришли бифокальные очки, совмещающие в себе два вида линз. Сейчас очки с двумя зонами считаются не очень удобными, потому что помимо необходимости видеть далекие предметы и читать на близком расстоянии, у наших глаз появилась еще одна задача – взаимодействовать с компьютером и гаджетами. Решение есть: прогрессивные очки или мультифокусные линзы, которые обеспечивают хорошее качество зрения на разных расстояниях.

- После 40 лет практически всем необходимы прогрессивные или мультифокусные линзы. И тут есть важный момент: чем раньше мы начинаем их носить, тем быстрее привыкаем и комфортно себя чувствуем. А вот уже после 50 лет привыкнуть к таким очкам бывает сложно, - добавляет врач-офтальмолог.

Когда-то все очковые линзы делали из стекла, но сейчас очки со стеклянными линзами – редкость.

- Мир меняется и сегодня линзы в основном производят из полимерных материалов. Они легче, практичнее и самое главное – безопаснее. Современный человек хочет не только четко видеть, но и хорошо выглядеть. Линзы из полимеров с этой задачей хорошо справляются – они изящные, эстетичные и при этом функциональные, - говорит Нина Троицкая.

Шаг 3: добавляем «фишки»

Выбор прогрессивных линз для очков сегодня огромен. Можно подобрать фотохромные– меняющие цвет в зависимости от освещенности помещения, либо выбрать специальные водительские очки, которые снимают блики с асфальта. Солнцезащитные прогрессивные линзы – еще один очень удобный вариант.

Чтобы очки служили дольше, к ним подбирается специальное покрытие, которое либо защищает линзу от царапин, либо обеспечивает антибликовый эффект, либо имеет водоотталкивающие свойства. При желании все эти покрытия применяются одновременно, правда, стоить такие очки будут дороже. И, конечно, за линзами нужен уход.

- В оптике сейчас столько нового и интересного, что стоит этим воспользоваться! - добавляет Нина Троицкая.

О том, как «читать»лицензии салонов оптик, на что обращать внимание при подборе очковых линз и какие эстетические особенности есть у современных средств коррекции, слушайте в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).