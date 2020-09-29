Когда в новых микрорайонах начинается жизнь

Сколько времени нужно, чтобы заселились соседи, открылись магазины, кафе, заработали детские сады и школы? Фото: Александр ГЛУЗ

От нескольких месяцев до 7 лет

Современные проекты обычно предусматривают достаточно развитую инфраструктуру внутри проекта. Другой вопрос: сколько придется ждать, пока она реально заработает. Если говорить о конкретном доме, то он «оживает» быстрее.

- Дом можно считать обжитым, когда в 90-95 процентов построенных квартир заехали люди. На это может потребоваться несколько месяцев после начала передачи ключей новоселам. И больше времени - от полугода до года или даже полутора лет, если квартиры сдаются без отделки и собственники перед переездом делают ремонт, - говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. - Как правило, уже вскоре после начала заселения дома в коммерческих помещениях начинают открываться первые кафе, продуктовые магазины, бытовые службы.

В целом новый жилой квартал наполняется жизнью чуть медленнее, и этот процесс зависит от ряда факторов.

- Сколько застройщиков возводит жилье в этой локации, единичные ли это дома или проекты комплексной застройки, какова удаленность микрорайона от центра города, власти какого региона занимаются развитием данной территории. В зависимости от совокупности этих факторов квартал и локация обживаются от двух-трех до семи лет, - говорит директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. - На примере нашего проекта, голландского квартала «Янила», расположенного в микрорайоне Янино во Всеволожском районе, могу сказать, что, если территория изначально привлекательна, обживаться она начнет быстро. Здесь включаются два фактора, которые взаимно влияют друг на друга: чем активнее заселяется микрорайон, тем быстрее он будет насыщаться различной инфраструктурой, а также чем быстрее микрорайон становится обжитым, тем охотнее в него переезжают люди.

Все и сразу - так бывает

В Петербурге и ближайших пригородах на слуху примеры новых районов, в которых строительство социальной и транспортной инфраструктуры заметно отстает от возведения жилья. Это становится проблемой для жителей.

- Инфраструктура может появиться и сразу, и спустя несколько лет. Мы в наших проектах стараемся создавать социальные объекты «первой необходимости» сразу же, чтобы они были доступны жителям после получения ключей, - говорит директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

Позиция застройщика, кстати, может ускорить появление удобств в микрорайоне. Так, в первой очереди Ultra City (Комендантский проспект, 60) сразу начал работать государственный детский сад, построенный «Северным городом». В первые же месяцы застройщик договорился об открытии пекарни и детского развивающего центра.

- Сразу после сдачи первых двух корпусов в 2021 году жителям микрорайона будет доступен многоярусный автомобильный паркинг и еще один государственный детский сад. После окончания строительства второй очереди в 2023 году в квартале откроется новая школа, - добавляет Михаил Гущин.

Особенно важен такой подход в загородном строительстве. Михаил Гущин рассказывает: в малоэтажном поселке Mistola Hills к моменту заселения в 2016 году еще не было государственного детского сада и общественного транспорта. И застройщик заранее договорился об открытии частного садика, кабинета семейного врача, субсидировал перевозки силами транспортной компании, которые для жителей были бесплатными. К моменту сдачи соседнего поселка EcoCity в 2020 году уже появились и большой детский сад, и остановка.

- Наша принципиальная позиция состоит в том, что жителям должно быть комфортно не когда-то потом, а с самого начала проживания, - говорит Михаил Гущин.

НА ЗАМЕТКУ

Как выбирать квартиру,чтобы в ней сразу было комфортно

СЧИТАТЬ ОЧЕРЕДИ

Покупать жилье на старте проекта выгоднее, но жителям самых первых домов какое-то время приходится мириться с отсутствием полноценной инфраструктуры.

- Во всех крупных кварталах, которые строятся в новых и развивающихся локациях, инфраструктура появляется постепенно. Поэтому, чтобы жить комфортно сразу после новоселья, лучше выбирать проекты, где есть сданные очереди, - советует генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - Например, в ЖК «Новое Сертолово» от ГК «КВС» уже заселено более двадцати домов, работает детский сад, есть продуктовый гипермаркет, кафе и многое другое, а также строится школа. На территории есть стадион, баскетбольные и теннисные площадки, современные детские игровые городки и даже поле для мини-гольфа. Кстати, за безопасностью в квартале следит профессиональное охранное предприятие «КВС-Безопасность» - специалисты постоянно патрулируют территорию. Сейчас в продаже находится седьмая жилая группа, состоящая из шести корпусов. Среди покупателей квартир преобладают семейные люди, а также взрослые дети, которые покупают жилье для своих пожилых родителей.

ЗНАТЬ О ПОЛЬЗЕ ЖИЛЬЯ С ОТДЕЛКОЙ

Новоселы - потенциальные клиенты магазинчиков и пекарен. Чем быстрее люди заселяются в новый дом, тем скорее бизнес может начать работу.

- Поэтому особый интерес для предпринимателей представляют помещения в домах с отделкой от застройщика. Получается, что одним из преимуществ покупки квартиры с отделкой может стать высокий темп развития коммерческой инфраструктуры, расположенной в шаговой доступности, - говорит Дмитрий Ефремов. - Так, в сентябре мы вывели на рынок новую, шестую очередь ЖК «Юнтолово». В ее рамках, помимо жилья, будет построено более двух тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Все квартиры будут сдаваться с отделкой, поэтому можно ожидать, что магазины и кафе будут активно открываться параллельно с заселением домов, когда они будут построены.

ВЫБИРАТЬ ГОТОВОЕ

- Покупателям, которые сразу хотят заселиться в развитый и благоустроенный квартал города, стоит присмотреться к жилым комплексам в сложившихся локациях, - говорит Анжелика Альшаева. - Отличный вариант - микрорайон «Балтийская жемчужина» на юге Петербурга, строительство которого началось еще в 2005 году. Это хороший пример грамотного градостроительного подхода к развитию территорий. Сегодня это престижный европейский квартал, где есть все: от садиков и школ до ресторанов и кинотеатров. Компания «КВС» строит здесь малоэтажный ЖК бизнес-класса «Наутилус». Этот объект - один из последних проектов в «Балтийской жемчужине».

ОЦЕНИТЬ ОБЖИТОСТЬ

Если в новом квартале есть социальные объекты, продуктовые магазины и аптеки, то его уже можно называть обжитым.

- Критерии обжитости за последние годы особо не менялись, так как потребности людей остаются все те же: быстро добираться до работы, покупать продукты и необходимые бытовые товары, водить детей в садик и в школу. Если в квартале не будет хотя бы одного магазинчика шаговой доступности и за продуктами придется каждый раз ездить на машине, дома будут заселяться долго и сложно, - говорит Ян Фельдман. - Единственный критерий, который претерпел незначительные изменения, - это транспортная доступность. Сейчас необходимость в общественном транспорте у покупателей недвижимости менее острая, так как за последние годы все больше семей успело обзавестись автомобилями, плюс развитие получили сервисы каршеринга. Тем не менее общественный транспорт все еще имеет большое значение.

ИЗУЧИТЬ ПЛАН

Новоселам, особенно семейным, важно наличие в микрорайоне медицинских центров, детских садов и школ - действующих и проектируемых.

- Поэтому перед выбором квартиры не лишним будет ознакомиться с перечнем как уже открытых поблизости, так и планируемых к постройке социальных объектов, - говорит Дмитрий Ефремов. - Стоит отметить, что современные школы и детские сады строятся по самым высоким стандартам. Они просторные, светлые, безопасные, с бассейнами и стадионами, укомплектованные всем необходимым, чтобы ребятам было интересно и комфортно заниматься. Такие социальные объекты являются одним из важных преимуществ новых районов комплексной застройки перед кварталами, которые появились еще в советское время.