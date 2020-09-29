Российские школьники обошли американцев на математической олимпиаде в Санкт-Петербурге

Российские школьники стали призерами Международной математической олимпиады. Фото: Комитет по образованию СПб

Российские школьники стали призерами международной математической олимпиады, которая прошла в Санкт-Петербурге. Представители сборной РФ заняли второе место, обойдя сверстников из США и уступив лишь команде Китая. С блестящим результатом россиян поздравили министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Для того чтобы победитель смог совершить рекордное достижение, миллионы людей должны заниматься физкультурой и спортом; так же и для того, чтобы один ученый сделал мировое открытие, миллионы школьников должны заниматься по предметам школьной программы, решать задачи повышенной сложности, стремиться к победе в интеллектуальных состязаниях, - заявил глава Министерства просвещения России.

Отметим, что в этом году олимпиада прошла в дистанционном формате. Из-за пандемии коронавируса и запрета международных перелетов, участники не смогли прибыть в город на Неве. Зато онлайн-соревнования помогли собрать широчайшую географию участников. В олимпиаде приняли участие более 600 участников из 105 стран.

Россияне обошли команду США и уступили лишь представителям Китая. Фото: Комитет по образованию СПб

Россию представляли шесть человек, а самым молодым участником команды стал учащийся 10 класса Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Максим Туревский.

В итоге, в неофициальном командном зачете, Россия расположилась на второй строчке со 185 баллами, уступив Китаю (215) и обойдя США (183).

А власти Санкт-Петербурга тем временем уже заявили готовность организовать и следующую, 62-ю по счету олимпиаду.

- Это большая честь для нашего города. Будем рады встретить участников новой олимпиады, - заявил губернатор Северной столицы.