«Победить будет сложно»: София Феськова из Петербурга рассказала, как готовится к «Детскому Евровидению 2020»

Софии Феськовой, которая представит Россию на «Детском Евровидении 2020», не стали рассказывать о скандале после отборочного тура.

Ровно через два месяца в Варшаве состоится популярный международный конкурс «Детское Евровидение 2020». Россию на нем представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что после ее победы в отборочном этапе разразился скандал о якобы нечестном подсчете голосов, София продолжает спокойно к нему готовиться. Девочке просто-напросто не стали рассказывать о страстях вокруг ее выступления, чтобы не отвлекать от репетиций. Сегодня София рассказала, как проходят ее будни накануне шоу.

- Для меня очень важно участие в этом конкурсе. Я, конечно, не ожидала, что стану представительницей в этом году, но, мне кажется, победить, там будет сложно, - рассуждает юная звездочка. - Сейчас у меня очень насыщенный день. Я завтракаю, иду на репетицию по вокалу, после занимаюсь своими делами, выполняю задания по учебе и только потом ложусь спать.

На публике София держится очень уверенно, широко улыбаясь, как на сцене. Оно и понятно: девочка поет с 5 лет, а за ее плечами уже множество конкурсов и даже слепые прослушивания на «Голос.Дети».

ОСКОРБЛЕНИЯ, УГРОЗЫ И ШАНТАЖ

В этом году отбор на конкурс «Детского Евровидения 2020» проходил немного иначе. Не было, например, традиционного концерта. А члены жюри сидели в отдельном помещении и наблюдали за выступлениями артистов на экране.

- Номера были записаны в костюмах, но без отвлекающей графики на сцене. Нам было важно посмотреть, насколько ребенок действительно харизматичен, насколько может выдержать и вытянуть номер сам. Мне кажется, это был достаточно хороший формат, - рассказала председатель жюри «Детского Евровидения 2020» Татьяна Цыварева.

Что касается скандала с обвинениями в накрутке голосов со стороны команды Софии Феськовой, то, по словам генерального директора академии Игоря Крутого Стеллы Хачанянц, это было ожидаемо.

- С каждым годом мы видим, как усиливается буллинг. Неприятно, что сейчас это стало модным словом. Но это конкурс. Мы понимаем, что есть победившие и проигравшие. Это нормальная реакция, когда родители, педагоги, продюсеры переживают за своих детей. Но должна быть культура общения, границы которой переходить недопустимо. – Этот год стал беспрецедентным по количеству оскорблений. Были и угрозы, и шантаж, и анонимные звонки, сообщения.

В НОВОМ ФОРМАТЕ

Чтобы раз и навсегда закрыть тему с возможной накруткой голосов, Стелла Хачанянц предоставила на пресс-конференции видео, где подробно описана методика подсчета баллов.

На российском национальном отборочном туре «Детского Евровидения 2020» принята та же система подсчета голосов, что и на общеевропейском финале год назад. Суммарная оценка складывалась из голосов жюри и зрительского голосование в пропорции 50% на 50%. Суммировав эти цифры, становится понятно, что никакой фальсификации в подсчете голосов не было. А значит, София Феськова заслуженно представит нашу страну на «Детском Евровидении 2020». Только вот в Варшаву, где пройдет в этом году «Детское Евровидение», девочка не поедет. Из-за пандемии коронавируса он впервые пройдет в формате телемоста.

- Все будет проходить в прямом эфире, не в записи. Каждая страна запишет живое выступление своего исполнителя и отправит организаторам, которые интегрируют его в эфир, - отметила руководитель организационного комитета конкурса «Детское Евровидение 2020» Екатерина Орлова.

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