79 школьников Ленобласти борются за миллион рублей в конкурсе «Большая перемена»

Уже подвели итоги на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, очередь за Северо-Западом. ФОТО: АНО «Россия – страна возможностей»

Учебный год идет полным ходом, но помимо уроков есть еще и другие задачи. Школа - это ведь не только знания по истории, физике, литературе, это еще и приобретение навыков работы в команде, принятия решений и способность нести за них ответственность. Все это точно пригодится в современном мире.

Первый Всероссийский конкурс для старшеклассников «Большая перемена» дает возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи. У него несколько этапов: отбор по всей России, заочный этап, а потом очный полуфинал. Уже подвели итоги на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, очередь за Северо-Западом. С 17 по 25 октября в детском лагере «Россонь» в Кингисеппском районе пройдет Северо-Западный полуфинал.

Отметим, что учащиеся Ленинградской области проявили большую активность: участниками конкурса из 47-го региона стали 10 643 школьника! К заочным полуфиналам допущены 579 человек, из них в очных полуфиналах участие примут 79 учащихся. Будем держать за них кулачки.

В российские полуфиналы вышли 6 тысяч школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 8-9-го классов и 300 десятиклассников. Главным критерием отбора будет не оценка успеваемости, а наличие полезных навыков. Победителей и финалистов ждут значительные призы - путевки в лагерь «Артек», учеников 8-9-го классов - премии по 200 тысяч рублей, старшеклассников - денежный приз в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, двадцать лучших школ смогут получить финансовую поддержку в размере 2 миллионов рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.