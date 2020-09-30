В Ленобласти высадили 138 тысяч саженцев сосны и ели

Всего до окончания осени в рамках акции «Сохраним лес» в Ленобласти будет высажено более 3,9 млн сеянцев и саженцев сосны и ели, что покроет площадь 1,4 тысячи гектаров Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

На прошлой неделе прошел Всемирный день леса. Ленобласть отмечала его с размахом. Сотни жителей региона в выходной взяли в руки лопаты и посадили новые деревца. Праздник одновременно проходил во всех лесничествах области. В итоге за день на площади 57 гектаров высадили 138 тысяч саженцев сосны и ели! Больше всего - в Ореховском участковом лесничестве, который находится во Всеволожском районе. Там появилось 8 гектаро новых хвойных. Высаживали всем миром, то есть не только сотрудники леспромхозов, различных ведомств, волонтеры, но и губернатор Александр Дрозденко. Он дал старт акции «Создай свой лес».

- Ленинградская область будет первым регионом России, который восполняет лесной фонд из земель запаса, каковых у нас около 300 тысяч гектаров, будем проводить на них лесовосстановление и вводить в состав земель лесного фонда, - заявил губернатор. - Первыми нашими партнерами будут те, кто сегодня занимается активным строительством и реализацией крупных инвестиционных проектов Ленинградской области. Причем мы хотим, чтобы они это делали с коэффициентом один к двум: вывели один гектар леса - пожалуйста, введите в лесной фонд 2 гектара. Начнутся работы с Кингисеппского и Выборгского районов.

Всего до окончания осени в рамках акции «Сохраним лес» в Ленобласти будет высажено более 3,9 млн сеянцев и саженцев сосны и ели, что покроет площадь 1,4 тысячи гектаров.

Высаживали всем миром, то есть не только сотрудники леспромхозов, различных ведомств, волонтеры, но и губернатор Александр Дрозденко. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

С 2019 года работы по восстановлению леса определяются региональным проектом «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». Основная задача: к 2024 году достичь стопроцентного показателя отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений. Ленинградская область, к слову, впереди всех. В 2019 году план по лесовосстановлению в регионе выполнен на 114%, по искусственному лесовосстановлению - на 102%.

Александр Дрозденко своим примером показал, что посадить свой лес может каждый житель области. Все просто. Это можно сделать в любом из лесничеств региона, в городских садах и парках во время работ по благоустройству, да даже у себя рядом с домом. Где взять молодые саженцы? Есть ответ и на этот вопрос! В 47-м регионе существует Лужский лесной селекционный центр, выращивающий уникальные сеянцы с закрытой корневой системой, приживаемость которых более 90%. Вместе с семью лесными питомниками они производят около 41 миллионов штук саженцев. Область обеспечивает себя полностью, да еще и в другие регионы продает посадочный материал. К примеру, в этом году саженцы из 47-го региона помогают озеленять Московскую и Свердловскую области.

. Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

КОНКРЕТНО

Чем богат регион?

6 039 100 га - общая площадь лесничеств, лесопарков, городских лесов в Ленобласти. Это 81% территории региона.

На землях лесного фонда расположены леса общей площадью 5 678,8 тыс. га (83,2% - лесные земли), относящиеся к таежной лесорастительной зоне (Балтийско-Белозерский таежный район) Российской Федерации в составе муниципальных районов. Леса, расположенные на землях Министерства обороны, - 293,8 тыс. га.

Наиболее крупными по площади являются Подпорожское лесничество - 722,4 тыс. га, Бокситогорское - 657,7 тыс. га и Тихвинское - 592,2 тыс. га

Особо охраняемые природные территории

На территории Ленинградской области в настоящее время находятся 54 особо охраняемые природные территории, общая площадь которых составляет 604 848,7 га (7,2% от общей площади Ленинградской области).

Государственный природный заповедник «Нижне-Свирский» в Лодейнопольском районе - 19 254 га.

Государственный природный заказник «Мшинское болото» в Гатчинском и Лужском районах - 60 400 га.

Государственный природный заповедник «Восток Финского залива» - 14 100 га.

Природный парк регионального значения «Вепский лес» - 189 100 га.

Охраняемый природный ландшафт «Поляна Бианки», охраняемый природный ландшафт «Хаапала», заказники «Илола», «Озеро Вероярви» - 4277,6 га.

Самыми молодыми (со средним возрастом насаждений 50 лет) являются леса Волосовского и Сланцевского лесничеств, самыми возрастными - леса Приозерского и Рощинского лесничеств.

Больше всего вековых деревьев в Рощинском лесничестве - 259 м3 на 1 га, и Гатчинском - 244 м3 на 1 га, меньше всего, 209 м3 на 1 га, в Кировском.

«Нас объединила любовь к лесу» - говорят супруги Гнутовы Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

КСТАТИ

Посадить вместе дерево, дать жизнь чему-то живому, да еще и в день свадьбы - это самая оригинальная идея, которая может прийти в голову молодоженам! Ирина и Антон Гнутовы в день областной акции прямо в свадебных нарядах приехали в лес и высадили 19 штук сеянцев европейской ели. Лес для них - не только красивый символ, но и работа. Оба являются сотрудниками лесного хозяйства Ленинградской области. С недавних пор деревья для них приобрели особый смысл.

- Несколько лет назад, именно в день осенней акции по посадке леса, мы познакомились. Для нас это была судьбоносная встреча, - говорят влюбленные. - И вот в наш особенный день мы решили высадить «свой маленький лес», о местонахождении которого будем знать только мы. Возможно, потом новые деревья будем высаживать уже с нашими детьми.