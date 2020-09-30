Когда в Ленобласти окончательно включат отопление

В этом году из бюджета выделили 134 миллиона рублей, которые вложили в одиннадцать объектов теплоэнергетики Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ленобласть потихоньку прощается с бабьим летом, а в дома, детские сады и школы приходит предвестник зимы - отопление. Пока что регион обогревают периодическими протапливаниями, но не за горами время, когда батареи начнут греть на полную. Чтобы подготовиться к холодному сезону, коммунальщикам потребовалось целое лето.

По последним данным, к отопительному сезону готовы 99,7 процента потребителей тепла. Среди них - 15 964 жилых многоквартирных дома. Оставшиеся 13 многоэтажек, в которых идет капремонт систем центрального отопления, получат акты готовности до начала октября.

- Сроки подачи отопления на постоянной, а не периодической основе сдвинули на конец сентября - начало октября, - поясняют в комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. - По нормативам, отопление дают, когда средняя температура воздуха держится на уровне +8 градусов в течение пяти дней, но в нашем регионе готовы создать комфортные условия в квартирах и зданиях организаций раньше.

Теплая батарея и кошке приятна Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чтобы подготовиться к холодам, провели профилактику и ремонт источников теплоснабжения, теплосетей, центральных тепловых пунктов, систем водоснабжения и водоотведения, а также подготовили объекты газо- и электроснабжения.

- Основным методом диагностики теплосетей, который доказал свою эффективность, остаются гидравлические и тепловые испытания, - отмечают в ведомстве. - Другие методы, использующие специальное оборудование, более информативны, но и гораздо более дорогостоящи. Например, в отдельных случаях у нас применяют ультразвуковой и тепловизионный контроль.

Отдельное направление летней подготовки к зиме - реконструкция и строительство теплосетей. В этом году из бюджета выделили 134 миллиона рублей, которые вложили в одиннадцать объектов теплоэнергетики: сети и котельные, теплотрассы и проектирование. Так запроектировали новые теплосети для Гатчины и Киришей, подготовили документы и для новой котельной для школы в поселке Шум под Кировском.

Еще 700 миллионов рублей из областного бюджета ушло на текущий и капитальный ремонт теплосетей, а часть работ теплоснабжающие организации и муниципальные образования смогли выполнить за свой счет.

Сэкономить тепло в жилых домах Ленобласти помогает Фонд капремонта. Для этого в многоквартирных высотках устанавливают автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, которые регулируют температуру воды в трубах. Сохранить тепло и деньги призваны и терморегулирующие клапаны на отопительных приборах.

Сэкономить тепло в жилых домах Ленобласти помогает Фонд капремонта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- В ходе капремонта при необходимости утепляют наружные стены, подвалы и чердаки, заделывают межпанельные швы современными теплоизоляционными материалами, - объясняют в правительстве. - Кроме этого, во время капремонта крыш ремонтируют и меняют стропильную систему и ремонтируют железобетонные элементы; обрабатывают деревянные конструкции растворами, которые препятствуют гниению и горению; чинят слуховые окна и продухи; меняют кровельное покрытие.

Словом, аварий и протечек быть точно не должно. Но если такое все-таки случится, то на помощь уже готовы прийти 660 аварийных бригад численностью 3000 специалистов и 900 спецмашин. Про запас муниципальные власти подготовили 164 дизель-генератора мощностью 50-550 киловатт. К зиме готовы!

КОНКРЕТНО

Инженерные коммуникации Ленобласти - это:

- 681 источник теплоснабжения

- 247 центральных тепловых пунктов

- 427 насосных станций

- 861 водозабор

- 577 канализационных насосных станций

- 2500 км сетей теплоснабжения

- 5000 км сетей водоснабжения

- 3800 км сетей водоотведения

- 5400 км газопроводов

- 41 000 км электросетей.

. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

ВОПРОС ДНЯ: А вы к зиме готовы?

Николай РАЧКОВ, член правления Союза писателей России, руководитель литературного объединения «Тосненская сторонка»:

- До зимы еще дожить бы!.. Я пенсионер, дачи у меня нет, так что переезжать или укрывать грядки на зиму не нужно. Теплой одежды хватает. Заготовки, закрутки - это все есть. А готовиться - готовится пусть ЖКХ. Нам-то, обычным людям, чего готовиться?

Любовь МУХАЧЕВА, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР:

- Пока нет. Но если зима и правда будет - с холодом и снегом, - то буду на лыжах кататься: мне как раз подарили такие специальные лыжи, которые даже смазывать не надо, притом сразу две пары - одна с пленкой, вторая - с какими-то вставками. Главное теперь - снега дождаться!

Нонна ВОЛЧКОВА, почетный гражданин города Волхов:

- Конечно, у нас тепло в дома в Волхове подали уже давным-давно, все в порядке. Вода есть, электричество есть, улицы убраны. А вот носки я не вяжу и закрутки на зиму не запасаю: предыдущие сезоны были очень теплые.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ, хозяйка конного клуба:

- Ну елку пока, конечно, не наряжаем. А вот подготовка конюшни к зиме началась еще летом: в середине июля купили корма и очень большое количество сена, надеемся, что его хватит до весны. Сейчас для некоторых животных еще будут трансформации нашей конюшни: делаем зимние теплые вольеры. Ведем строительные работы, закончить собираемся к ноябрю, ведь могут ударить морозы.

Елена АНДРИЕВСКАЯ, сооснователь Фонда друзей балтийской нерпы:

- Для нас зима - всегда очень важное, волнительное время года: от нее зависит успешность размножения балтийской и ладожской кольчатой нерпы и серого тюленя. Если зима будет классической русской - суровой, морозной и снежной, - для наших подопечных это, конечно, лучше, чем европейская - теплая и мягкая. Поэтому готовимся с надеждами на настоящую зиму, в которую у людей будет возможность покататься на лыжах, а у тюленей - спокойно выкормить свое потомство. А если зима будет недостаточно снежная, придется поработать - построить для нерп искусственные логовища на льду. Без помощи человека они рискуют погибнуть.

Клим ЖУКОВ, исторический реконструктор, писатель, блогер:

- Нет. Реконструкции в холодное время не проводят. Вот и остается только страдать да отмечать Новый год.