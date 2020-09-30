Этому конфликту лет 20: политолог - о недоверии Памфиловой к главе избиркома Санкт-Петербурга

Элла Памфилова признала работу петербургского избиркома неудовлетворительной Фото: Артем КИЛЬКИН

Недоверие ЦИК к главе избиркома Петербурга, о котором сегодня завила Элла Памфилова, скорее всего, не вызвано какой-то конкретной проблемой. Истоки его кроются в давнем конфликте между федеральной структурой и региональной. Об этом «Комсомолке» рассказал директор Национального института внутриполитических исследований Владимир Васильев. По его словам, долгие годы петербургский избирком слишком много самовольничал.

- Почему-то всегда вне зависимости от того, кто возглавляет ЦИК, всегда были противоречия между ЦИК и избиркомом Петербурга, - поясняет он.- Я наблюдал эту ситуацию еще 20 лет назад. Ведь Петербург – это не простой субъект Федерации, он имеет особый статус. И потому наш Избирком долгое время, бывало, принимал решения, которые считал нужными и делал это в силу авторитета своих членов, своего руководства. И не всегда эти решения находили одобрения в ЦИК.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Также, по мнению Васильева, нынешняя ситуация вряд ли является продолжением давних разногласий, но фон конфликтных отношений здесь, несомненно, присутствует.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в среду, 30 сентября, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразила недоверие главе этой комиссии Виктору Миненко. Кроме того, она предложила членам петербургского избиркома досрочно сложить полномочия.