На Троицкой площади появилась копия первого петербургского храма — Троице-Петровского собора

Копия первого храма Петербурга появилась на Троицкой площади. Фото: gov.spb.ru

Новая историческая достопримечательность появилась в Санкт-Петербурге. Днем 30 сентября на Троицкой площади был открыт памятный знак в честь петербургского храма — Троице-Петровского собора. Торжественная церемония прошла в присутствии губернатора города Александра Беглова, глава «Газпрома» Алексея Миллера и других почетных гостей.

- Мы должны знать и помнить историю своего города. Это важно для нас самих и будущих поколений. Так сохраняется историческая память, передается любовь и уважение к своему городу, к своей Родине», - заявил Александр Беглов. - Троицкая площадь – знаковое место, здесь начинался Петербург.

Глава города отметил, что Теперь на туристической карте Петербурга «появилась новая точка».

Собор стоял в сквере между улицей Куйбышева и Петровской набережной. Фото: gov.spb.ru

Надо сказать, что памятный знак - скорее не знак, а памятник. Копия Троице-Петровского собора выполнена из бронзы и установлена на фрагменте гранитного валуна – осколка того самого «гром-камня», на котором стоит «Медный всадник».

- «Газпром» и администрация Санкт-Петербурга очень много делают для сохранения исторической памяти и восстановления культурно-исторического наследия. Сегодня мы открыли памятный знак в честь Троице-Петровского собора. Это уникальный собор – и в истории нашего города, и в истории нашей страны. Долгое время он являлся главным, кафедральным собором столицы Российской империи, - сказал Алексей Миллер.

Памятник стоит на "гром-камне". Фото: gov.spb.ru

Надо сказать, что первый храм Петербурга в 1709 году заложил лично царь Петр I, в нем же он получил титул императора. Больше 200 лет собор стоял на месте сквера между улицей Куйбышева к Петровской набережной , но в 1933 году был снесен несмотря на охранный статус памятника архитектуры.

Отметим, что на проект городничего не потратил, создание памятника инициировал и осуществил при поддержке «Газпрома» Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. А автором монумента стал российский скульптор Павел Шевченко.

- Мы гордимся тем, что смогли сохранить память о знаковом для города месте, где располагался первый петербургский собор, и не позволили ему бесследно исчезнуть из истории Петербурга и памяти петербуржцев, - подчеркнул представитель Фонда Филипп Грибанов.

При помощи "Газпрома" восстановили историческую ограду. Фото: gov.spb.ru

Другой проект Фонда - реставрация исторической ограды Александровского парка, которая раньше стояла на Суворовском мосту - предшественнике Троицкого моста. После строительства последнего решетка и фонарные столбы были использованы для ограждения парка.

Теперь отреставрированное ограждение установлено со стороны Троицкого моста у Каменноостровского проспекта и Троицкой площади.