Лечение без реабилитации здоровье не вернет

Знания врачей и возможности современной аппаратуры помогают восстановиться и после травм, и после коронавируса. Фото предоставлено ВМА.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДУГОВ

Первое, о чем мы думаем, когда заболеваем,-как поскорее вылечиться. И современные достижения медицины нам в этом помогают. Врачи при поддержке высокотехнологичного оборудования порой творят настоящие чудеса, помогая пациентам справиться с недугом. Однако, радуясь победе над болезнью, мы забываем, что наш организм - это сложный механизм, в котором все взаимосвязано. С некоторыми проблемами нельзя справиться без реабилитации, более того, ее отсутствие может стать причиной появления новых патологий.

- Даже высокотехнологичное вмешательство без последующей реабилитации в 70-80 процентах случаев может быть неэффективно. Зачастую это зря потраченные средства на лечение, - добавляет главный реабилитолог Военно-медицинской академии, доктор медицинских наук Денис Ковлен.

Главный реабилитолог Военно-медицинской академии Денис Ковлен. Фото предоставлено ВМА.

Кстати, военная медицина знает о реабилитации все, ведь главной задачей военных медиков всегда было не просто вылечить пациента, но и «вернуть его в строй», чтобы военнослужащий мог полноценно выполнять свои обязанности.

Поэтому в Военно-медицинской академии еще в начале XX века были заложены основы современной научной школы реабилитации и впоследствии была создана одна из первых кафедр физической и реабилитационной медицины в стране.

Сегодня наука, преподавание и клиническая деятельность здесь идут рука об руку. Неудивительно, что направление физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии считается одним из самых сильных в стране. Специалисты ВМА, к примеру, являются соавторами клинических рекомендаций по реабилитации, которые используются во всех медицинских учреждениях.

ОПАСНЕЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ

Пациентов ВМА, которые проходят здесь восстановление, можно разделить на три основные группы. Первая - люди после травм, с заболеваниями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Далее идет более тяжелая группа пациентов, перенесших болезни центральной нервной системы. Еще одна большая группа - пациенты с соматической патологией после заболеваний, травм и оперативных вмешательств на внутренних органах, а также онкологические больные.

В этом году (фактически за несколько месяцев!) специалисты ВМА создали и развили новое направление работы - реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусом.

- Академия активно участвовала в лечении таких больных. Практически у всех, кто перенес COVID-19, мы наблюдаем длительный период астенизации - выраженное снижение работоспособности, внимания, памяти. Уже есть научно-исследовательские работы об отдаленных последствиях коронавирусной инфекции, которые выражаются в нарушении работы дыхательной, сердечно-сосудистой, репродуктивной систем. В первую очередь это касается тех, кто переболел инфекцией в крайне тяжелой, тяжелой или среднетяжелой форме, но реабилитация необходима каждому, кто столкнулся с коронавирусом, - продолжает Денис Ковлен.

ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Сегодня специалисты Военно-медицинской академии занимаются медицинской реабилитацией не только военнослужащих, но и гражданского населения в рамках системы добровольного медицинского страхования, а также на платной основе.

- В идеале реабилитация должна быть трехступенчатой: начинаться одновременно с процессом лечения, продолжаться в стационаре и заканчиваться прохождением реабилитационных процедур амбулаторно или в санатории, тогда функции пациента можно восстановить, а в ряде случаев и улучшить. У нас в академии эта схема работает именно так. Более того, все передовые технологии, аппаратные и организационные подходы в реабилитации попадают к нам одними из первых, - говорит Денис Ковлен.

В Военно-медицинской академии еще в начале XX века были заложены основы современной научной школы реабилитации. Фото предоставлено ВМА.

Перечень восстановительных процедур для каждого пациента подбирается индивидуально: в зависимости от тяжести состояния, сопутствующей патологии, возраста и принимаемых препаратов. Это может быть лечебная физкультура, различные методы физиотерапии, медицинский массаж, дыхательная гимнастика, психологическая и фармакологическая поддержка, эрготерапия.

Все назначения строятся на доказательном научном подходе с учетом международного опыта и национальных клинических рекомендаций, то есть применяются только те технологии, которые доказали свою эффективность.