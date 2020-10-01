«Мы просто инкубаторы»: 70 процентов суррогатных матерей из России рожают детей для китайцев

Большая часть детей от суррогатных мам уезжает в Китай Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 180 младенцев оказались заложниками пандемии. Все они – дети суррогатных матерей. Их настоящие родители – граждане Китая, которые не смогли въехать в Россию из-за закрытых границ. Коронавирус застопорил уже давно отлаженный конвейер и поднял проблему, о который слышали, но не говорили – жители Поднебесной массово скупают детей в России. «Комсомолка» решила разобраться, почему так происходит.

«ЗА ДЕНЬГИ ХОТЬ НЕГРА!»

О наложенном потоке русских младенцев из Москвы в Китай «КП» уже писала в материале «Китайцы едут в беби-туры за детьми от русских суррогатных матерей». Теперь корреспонденты «КП» решили изучить, как этот рынок устроен изнутри. Заполучить наследника в Северной столице можно двумя способами: легальным (через агентство) и полулегальным (самому подыскать себе суррогатную маму). Последний для суррогатных мам более рискованный, но в тоже время более желанный. Ведь здесь нет маржи, которую забирает себе посредники.

Пандемия сделала младенцев заложниками, их не могут отправить в Китай Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Интернете существуют специальные группы в социальных сетях и форумы, где суррогатную маму можно подобрать на любой вкус, прямо как на рынке.

«Стану сурмамой для семейной пары или порядочного мужчины», - пишет одна из кандидаток Вера. - Оплодотворение только искусственным путем. Двойной опыт сурмамы, помогла обрести счастье китайской паре. Сама замужем, двое взрослых детей. Возраст 36 лет, рост 171, вес 60. Спортивное телосложение, стройная, блондинка, голубые глаза. Резус второй положительный. Роды самостоятельные, без осложнений. Без кесарева сечения».

Свои данные Вера указала неслучайно, у азиатов больше ценятся блондинки со светлыми глазами (голубые или зеленые), обязательно «славянки», которые уже имеют своих детей и не имеют кесарева сечения.

Объявления оставляют девушки и женщины от 18 до 36 лет, большая часть из них уже имеет детей и даже не одного. Среди био-родителей (заказчиков) это ценится. Запросы у девушек начинаются от 900 тысяч до 1,5 миллионов рублей за рождение ребенка, плюс оплата жилья, покупка вещей для беременных (30-40 тысяч рублей) и ежемесячное обеспечение (30-50 тысяч рублей в месяц).

Если понадобится кесарево сечение – требуют дополнительно 100-200 тысяч рублей. Многие рассматривают переезд на время беременности, в том числе заграницу, но только со своими родными детьми. Те, кто замужем, обязательно указывают согласие своего супруга. Половина суррогатных мам прямо сейчас находятся в декретном отпуске со своими родными детьми, другая половина – работают.

Петербург для туристов из Китая - один из главных маршрутов для путешействий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы поговорили с будущими мамами от имени био-родителей. Каждая из них признается, что идет на это только из-за денег.

- У меня трое детей, муж умер от инфаркта, - рассказывает одна из соискательниц. – Я одна воспитываю трех дочерей, а денег не хватает. Хочу купить детям квартиру.

Купить недвижимость – один из самых популярных ответов среди суррогатных мам. При этом, кто именно станет биологическим родителям им не так важно.

- Для меня значения не имеет, кого я вынашиваю, хоть негра, моего в ребенке ни чего нет! – поясняет еще одна соискательница. – Суррогатная мама – просто инкубатор. Я получила при родах в прошлый раз 1,5 миллиона рублей, хочу заработать вновь.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ МУЖ НЕ РАБОТАЛ НА ВАХТЕ»

Сами китайцы редко обращаются к матерям напрямую – боятся нарваться на мошенников. Но если такие предложения случаются, то суррогатная мама может получить за свои услуги до 2,5 миллионов рублей.

«Ищу суррогатную мать. Требования: девушка 20-30 лет, славянской внешности, светлая кожа, голубые глаза, блондинка, стройная, здоровая и не курящая, - гласит одно из объявлений от пользователя, представившегося гражданином КНР. - Желательно нерожавшая прежде. Оплата до 2,5 миллионов рублей».

Среди прочего есть и непристойные предложения – инсеминация (использование материала только мужчины без донорской яйцеклетки). Сурмамы на такое идут редко, но если повысить ценник, то готовы согласиться.

- Это значит, что ребенок будет мой и этого мужчины, - размышляет одна из соискательниц, услышав наш вопрос. - То есть, он будет по крови мой! Тут уже вопрос в цене, согласии мужа, и в законодательстве. Это не совсем законно. Если с вами что-то вдруг случится, ребенка мне передадут. Но за два миллиона могу подумать, сразу ипотеку закрою! Муж на вахте из-за нее, а я хочу, чтобы он был дома.

Агентства активно набирают сурмам Фото: СОЦСЕТИ

Самое экзотическое предложение от граждан Китая – естественное зачатие ребенка. За это один из иностранцев, как следует из объявления, готов был доплатить матери полмиллиона рублей.

Но основной поток китайцев предпочитает работать через агентства. Там, кстати, зачастую работают женщины с опытом суррогатного материнства.

- Я сама выносила малыша китайца, - рассказала «КП» специалист одного из агенств. – Когда я родила, биологические родители пришли ко мне и отблагодарили. Дали дополнительные деньги, сумму называть я не буду. Скажу одно – они молодцы! С китайцами проще работать, потому что отдал ребенка, и его увезли в другую страну. Ты не думаешь, что он где-то рядом. Но выбрать биологического родителя в агентстве вам никто не даст. Они сами выбирают себе суррогатных мам. Однако шанс попасть именно на людей из КНР велик. У нас в агентстве 70 процентов клиентов именно оттуда.

Это единственное крупное агентство, которое смогло назвать процент иностранцев среди всех их заказчиков. Остальные ссылаются на коммерческую тайну. Поэтому понять точное число иностранцев в этом «бизнесе на младенцах» невозможно. У госорганов тоже нет официальной статистики, потому что пока нет единого реестра.

«МОЖНО ВЫБРАТЬ ПОЛ МАЛЫША»

Среди китайцев Россия одно из самых популярных направлений на рынке суррогатного материнства. Спросом также пользуются США и Украина.

«Хорошее соотношение цены-качества, а также свободные законы, - рассуждаю китайцы на своих специализированных форумах. – В США все значительно дороже, в несколько раз. Украина уступает по технологиям и качеству. А в России много профессиональных клиник с большим опытом».

Как рассказывают в агентствах, цена для иностранцев может меняться, если нужно будет юридическое сопровождение в другой стране. А так ребенок от суррогатной матери, в зависимости от условий, обойдет в общем в 2,5 – 3,5 миллиона рублей.

Суррогатное материнство китайцы обсуждают на детских форумах

Перед поездкой в Россию, что удивительно, многие одинокие мужчины и женщины на этих самых форумах ищут второго родителя будущему ребенку. Такая практика в Китае, судя по количеству, сообщений широко распространена.

Что удивительно, среди китайцев распространено мнение, что в России можно выбрать пол будущему ребенку. Официально это разрешено только в случае, если есть какие-то генетические заболевания, связанные с полом. Но как утверждают китайцы, за дополнительную плату в России это могут сделать неофициально.

«Все едут туда, где можно выбрать пол ребенка», - резюмируют иностранцы.

Вопросами 180 застрявших в Петербурге малышей сейчас занимаются городские власти и консульство КНР. Но если решить эту проблему не удастся, то все дети могут оказаться в детском доме...

- Если биологические родители в установленном порядке не смогут прибыть в Петербург за своими детьми и потом выехать обратно в Китай, малышей придется через суд признать детьми, оставшимися без попечения родителей, - предупредил председатель Комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Однако даже это не останавливает китайских родителей. Агентства в России продолжают работать и набирать суррогатных мам. Ведь биоматериал иностранцев у них еще есть, а вопрос приезда родителей в страну будет уже головной болью родителей…

ВОПРОС - РЕБЕРОМ

Имеет ли суррогатная мама право на льготы в России?

- Суррогатное материнство не так четко урегулировано, - поясняет юрист, член Российской ассоциации репродукции человека Константин Свитнев. - Прямого ответа на ваш вопрос нет. А то что я скажу, это правоприменительная практика, потому что нет конкретного закона который это устанавливает. Теоретически суррогатная мама может взять отпуск по беременности, но с рождением ребенка она право на прочие льготы теряет. Поскольку отпуск полагается по уходу за ребенком, а его у нее нет, она выносили чужого.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Все дело в русской красоте

- В Китае и Японии часто видят идеалом красоты белую женщину нордического типа. Наверное, поэтому они выбирают суррогатных матерей в России даже несмотря на то, что ребенку внешность мамы не передается, - рассуждает руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков. - Обратите внимание на японское анимэ, во всех этих мультфильмах у персонажей большие европейские глаза, отнюдь не азиатские.

КОНКРЕТНО

Сколько за это получают сурмамы в других странах?

- Грузия – около миллиона рублей

- Украина – 700 тысяч–1,5 миллиона рублей

- США – 1,5 – 2,6 миллионов рублей