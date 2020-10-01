Видео драки пассажира с пьяным безбилетником, ударившим кондуктора в троллейбусе Санкт-Петербурга, появилось в сети

Жесткая драка произошла в троллейбусе Петербурга из-за безбилетника, ударившего кондуктора Фото: принтскрин видео.

В троллейбусе Санкт-Петербурга произошла жесткая драка, попавшая на видео. Вечером 26 сентября 2020 года один пьяный пассажир начал хамить женщине-кондуктору, отказываясь платить за проезд. Опустившись ниже человеческого достоинства, он даже ударил даму кулаком в лицо, за что мгновенно поплатился.

- 26 сентября этиловый друг повздорил с кондуктором троллейбуса и поднял руку на нее. За кондуктора вступился пассажир, - рассказали в соцсети очевидцы, которые опубликовали видео произошедшего.

За конфликтом кондуктора с мужчиной внимательно наблюдал молодой человек в панаме, который сразу же подскочил с места, как только кулак безбилетника оказался у лица женщины. Завязалась жесткая драка. В ход пошли не только удары руками, но и коленями.

- Как можно поднять руку на женщину? Что за недомужики пошли. А тот в панаме молодец. Надо было сильнее его нашпекать, я прям все видео за него болел, - прокомментировал инцидент один из пользователей сети.

Разнимать драку бросился мужчина с улицы, однако остановить ее оказалось сложно. В конце заступник в панаме залил перцовым баллончиком агрессора и вышел из троллейбуса.

О дальнейшей судьбе всех участников конфликта пока не известно. Пользователи соцсетей, в основном, поддержали заступника кондуктора и пожурили остальных мужчин.