Двое жителей Ленобласти похитили из монастыря икону, подаренную Владимиром Путиным

Жители Волхова украли из монастыря икону, подаренную президентом России. Фото: кадр с оперативной съемки / МВД РФ

Оперативники Федеральной службы безопасности, совместно с полицейскими провели спецоперацию, в ходе которой задержали двух жителей Волхова, которые, по версии следствия, украли старинную икону из Иверского монастыря на Валдае. И дело могло бы быть рядовым, если бы образ Богоматери не был подарен храму президентом России Владимиром Путиным.

- Федеральной службой безопасности совместно с Главным управлением уголовного розыска МВД России задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 года кражу золотых изделий и иконы Иверской Божьей матери (XVII-XVIII веков), - сообщили «КП-Петербург» в Центре общественных связей ФСБ России.

Как отмечают в МВД, дерзкое преступление было совершено под покровом ночи. Двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию монастыря. Разбив окно, они забрались в храм и похитили церковные ценности.

Икону и напрестольный крест нашли в гараже: Фото: кадр с оперативной съемки / МВД РФ

Почти месяц понадобился оперативникам, чтобы найти подозреваемых в преступлении и в конце сентября их личности были установлены.

Сама операция по задержанию прошла сразу по нескольким адресам. В ходе обысков были найдены сама икона - она лежала в гараже одного из мужчин, напрестольный крест, а также часть похищенных из монастыря золотых изделий.

Впрочем, оперативники уверены, что двое жителей Ленобласти действовали не в одиночку, а в составе преступной группы. Поиск остальных ее участников идет в настоящее время, расследование дела продолжается.

Уголовное производство возбуждено по статьям «Кража» и « Хищение предметов, имеющих особую ценность». Сами реликвии в ближайшее время будут возвращены в Иверский монастырь.