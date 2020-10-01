Старинную берестяную грамоту XIV века нашли в Великом Новгороде

Старинную берестяную грамоту нашли во время раскопок в Великом Новгороде / Фото: Институт археологии РАН

Археологи института РАН сделали уникальную находку во время раскопок на Софийской стороне Великого Новгорода. В четверг, 1 октября 2020 года, эксперты рассказали, что во время экспедиции обнаружили старинную берестяную грамоту, которую можно датировать XIV веком. Благодаря ей археологи смогут узнать больше о связи Новгородской земли и Заволочья - территории современной Вологодской и Архангельской областей.

раскопки идет на Софийской стороне Великого Новгорода / Фото: Институт археологии РАН

- 29 сентября на 4 ярусе мостовой Воздвиженской улицы обнаружен фрагмент берестяной грамоты. В древности грамота была разорвана. Сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк. Текст грамоты изучается. Сейчас можно лишь сообщить о том, что автор задает своему адресату вопрос: «чи пойдет рать за Волок», а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда, - рассказали в институте.

Момент находки грамоты / Фото: Институт археологии РАН

Ученые предполагают, что грамота написана и отправлена из Заволочья - территории восточной исторической области Новгородской земли, находящейся за «волоками», в бассейне Северной Двины и Онеги.

Там же была найдена печать печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах, что позволяет датировать грамоту третьей четвертью XIV века.

Печать новгородского посадника Юрия Ивановича / Фото: Институт археологии РАН

Также на месте раскопок археологи нашли множество вещей из цветных металлов, дерева, кости, керамики и стекла, фрагменты кожаной обуви и шерстяной материи, характеризующие хозяйство и быт жителей усадеб. Там же были обнаружены нательные кресты, перстни, браслеты и амулеты. А такие находки как западноевропейские товарные пломбы, свинцовые печати свидетельствуют о высоком социальном статусе местных жителей, имевших отношение к торговле и властным структурам.