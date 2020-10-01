Новые запреты и 15 000 больных в декабре: эксперты дали прогноз по ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург уже побил свой же июньский рекорд - количество активных больных коронавирусом на 1 октября больше, чем когда-либо за все время эпидемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург вот уже второй день подряд ставит рекорды по количеству активных больных новым коронавирусом SARS-CoV-2. Предыдущий - июньский - максимум мы обновили еще вчера и взяли уверенный курс на повышение. Что это значит, чем нам грозит и когда закончится - выясняла "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге".

- Активные больные - это, если говорить совсем просто, число людей, заразившихся новой инфекцией, минус число выздоровевших и скончавшихся, - объясняет руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков. - Предыдущий рекорд по этому показателю мы установили 9 июня - 10 619 активных больных.

В метро Санкт-Петербурга ужесточили масочный режим. Фото: Артем КИЛЬКИН

С этого дня кривая распространения коронавируса в Санкт-Петербурге пошла вниз - шла-шла и 4 июля достигла минимального показателя в 4 197 активных больных, в два с половиной раза меньше июньского рекорда. С этого момента, если кто не помнит, город начал постепенно оживать - власти начали выводить из обоймы перепрофилированные "ковидные" стационары, а в СМИ заговорили о скорой отмене ограничений.

- Но после 4 июля у нас опять начался монотонный стабильный рост, - отмечает ученый. - Почему именно с этой даты? Судя по нашим исследованиям, сработал целый комплекс причин. Во-первых, в Санкт-Петербурге, в период белых ночей, прошло сразу несколько праздников в совокупности с массовыми народными гуляниями - "Алые паруса", День ВМФ и так далее. Во-вторых, из-за того, что были закрыты границы между странами, к нам потянулись туристы из других городов и регионов - в том числе более неблагополучных по ситуации с коронавирусом.

Кроме того возникло еще несколько более мелких факторов, которые никто не в силах был учесть - например, изумительно хорошая даже для середины-конца лета погода, располагающая к прогулкам и играм на свежем воздухе, но никак не к добровольной изоляции в четырех стенах. Сыграли свою роль и "карантинная усталость" и смягчение режима - после отмены целого ряда строгих норм и правил улицы Санкт-Петербурга заполнились людьми, возросла интенсивность общения и взаимодействия в общественных и на рабочих местах.

По смертности от коронавируса Северная столица занимает первое место в списке всех городов России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Рост числа активных больных в Санкт-Петербурге продолжался весь июль, август и сентябрь. В итоге 30 сентября мы установили новый рекорд по количеству активных больных - 10 997, более 103 % от предыдущего, - констатирует Боровков. - Сегодня этот показатель вырос еще, и активных больных стало уже 11 117.

От Москвы Санкт-Петербург в начале июля по количеству активных больных на 100 тысяч населения отставал почти в 6,6 раз. Затем этот разрыв резко сократился – до 1,3. Впрочем, догнать столицу, по словам эксперта, у нас все же не получится - там последнюю неделю сентября эпидемия тоже пошла в рост. Сейчас, например, коэффициент распространения инфекции COVID-19 в Москве выше, чем в Санкт-Петербурге в полтора раза.

- Если обратиться к математическому моделированию и прогнозированию, то у нас, как обычно, есть несколько сценариев дальнейшего развития событий, - продолжает Боровков. - Оптимистичный предполагает следующий пик 20 декабря и около 12 5000 активных больных. Пессимистичный - конец ноября и порядка 18 000 активных больных. Мы сейчас идем по среднему сценарию, между пессимистичным и оптимистичным. Если ничего существенно не изменится, то при текущих обстоятельствах второй пик у нас будет в первой декаде декабря, а количество активных больных составит 15 000 человек.

Впрочем, есть и положительные моменты - каждый день тесты на коронавирус делают более чем 20 000 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впрочем, отмечает Боровков, есть все шансы, что эту своеобразную "вторую волну" мы перенесем мягче и легче, чем первую. За время борьбы с новой инфекцией человечество накопило огромный опыт и выработало действенные схемы госпитализации и лечения "ковидных" больных. Главное, чтобы хватило мест в инфекционных стационарах - а сейчас, после летнего сезона, их в Санкт-Петербурге примерно в три раза меньше, чем в июне, в дни первого пика.

- Прежние жесткие ограничения с самоизоляцией, закрытием ресторанов и магазинов и прочим, скорее всего, уже не вернутся, - уверен профессор. - Частично из-за того, о чем было сказано выше, частично - потому что этого попросту не выдержит экономика. На мой взгляд, мы будем идти по пути ужесточения превентивных мер - к примеру, в метро и общественный транспорт, в торговые центры, на предприятия и в университеты окончательно перестанут пускать без масок. Ну и, конечно, многое зависит от нас самих - чем более ответственными мы будем, чем внимательнее начнем относиться к ношению масок и перчаток и соблюдению социальной дистанции, тем выше будут наши шансы "не перепрыгнуть" в пессимистический сценарий. Только так у нас получится пережить “вторую волну” и сохранить экономику и города и страны.