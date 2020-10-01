Боец ММА Умар Вахаев задержан после стрельбы в Санкт-Петербурге

Боец смешанных единоборств задержан после стрельбы в Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге полиция задержала бойца смешанных единоборств и чемпиона России по грэпплингу Умара Вахаева. Днем в среду, 30 сентября 2020 года, около 16:20 часов в полицию поступило сообщение о стрельбе во дворе дома 47 по Южному шоссе. Но когда правоохранители прибыли на место, то нашли только две гильзы с маркировкой "ППО 539 10", которые отправили на экспертизу.

- Также было установлено, что в момент стрельбы во дворе находились автомобили "Лада Приора" и "Мерседес Бенц". Иномарку задержали у дома 49/2 по Южному шоссе. В ней находились граждане Чеченской республики, среди которых был и спортсмен, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве Фото: принтскрин видео.

В машине, помимо 28-летнего Вахаева были трое мужчин в возрасте от 25 до 29 лет. Всех их доставили в полицейский участок для составления протоколов и возбуждения уголовного дела о хулиганстве.

Также в квартире дома, рядом с которой стояла машина, задержали еще одного 32-летнего уроженца Чечни. С помощью собаки кинологи пытались найти оружие, однако не успешно.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства и причины стрельбы, а также причастности к этому бойца ММА.

- Группа выходцев из стран ближнего зарубежья махала сегодня стволами. Рядом мирные люди, дети... Большая удача, что шальная пуля никого не задела, - рассказали о случившемся очевидцы в социальной сети.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Вахаев попадает в передряги. Ровно три года назад в Петербурге спортсмен пострадал в драке со стрельбой. Между 31-летним мужчиной и 25-летним чеченским бойцом смешанных боевых искусств произошла драка. Первый пострадавший получил ранение из травматического оружия, второй – небольшие телесные повреждения.

Умар Вахаев выступает за клуб "Беркут". Он является чемпионом России по грэпплингу и чемпионом Чечни по рукопашному бою. С июля он находится под подпиской о невыезде по статье "Грабеж".

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