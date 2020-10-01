Дизайнер СПбГУПТД создал уникальный проект памятника Чайковского в Петербурге. Фото: пресс служба СПбГУПТД.

Победителями Открытого архитектурного конкурса на лучшую идею памятника Петру Чайковскому, который будет установлен у Концертного зала Мариинского театра в Петербурге, стали два авторских проекта, один из которых – работа коллектива во главе со скульптором Виктором Гавриловым, заведующим кафедрой дизайна и интерьера Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. О международном конкурсе на лучший проект памятника было объявлено в сентябре 2019 года. На первый этап свои работы представили более 90 творцов из различных регионов России и зарубежных стран. Во второй этап вышли пять проектов.

- Главным итогом нашего совещания, достаточно эмоционального, является отсутствие проблемы, не смогли выбрать победителя, выбрали два... Я попросил коллег оставить возможность для выдающихся музыкантов тоже сказать свое слово, потому что в архитектурной среде Петербурга найдется достаточно интересная возможность и для одного, и для другого памятника, - прокомментировал директор Мариинского театра Валерий Георгиев.

Фото: пресс служба СПбГУПТД.

Пока не решено, какая из двух работ-победителей будет установлена у Концертного зала Мариинского театра. Место размещения второй также будет определено позднее.

В коллектив Виктора Гаврилова вошли также архитектор Виталий Чернышов и визуализатор Алеся Тукач. Сам проект представляет собой фронтальную композицию высотой 4 метра и длиной 24 метра с портретом композитора и его последним автографом, датированным 1893 годом, выполненную из параллельно расположенных пластин, образующих объемную модель. Композиция призвана создать камерную атмосферную на площади у Концертного зала Мариинского театра, но в то же время не будет перегружать пространство тяжелыми формами, так как скульптор выбрал художественно-технологический прием создания портрета из пластин, что сильно облегчило конструкцию памятника. Концепция предполагает использование пространства площади и для проведения музыкальных мероприятий.

Фото: пресс служба СПбГУПТД.

СКАЗАНО

Виктор Гаврилов, заведующий кафедрой дизайна интерьера СПбГУПТД, кандидат искусствоведения:

- Само место установки скульптуры специфическое – открытая площадка, обращенная с одной стороны на стадион Университета им. П.Ф. Лесгафта, а это спортивные состязания, совсем другое состояние, а с противоположной стороны улица Декабристов, проезжая часть. Площадь благоустроена, но достаточно «холодная». Перед нами стояла задача и зонировать пространство, и создать композицию, которая гармонично впишется в существующее благоустройство. Мы также хотели показать нематериальность музыки, ее бестелесность, привнести легкое эфемерное состояние в атмосферу на площади. Фасад здания современный, поэтому мы внесли и актуальную лексику, сохранив баланс между традиционным и современным подходом к монументальному искусству, внеся инновации, которые могли бы стать точкой притяжения не только для зрителей, но и для гостей города.