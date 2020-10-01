«Ждет второй рекорд по заболеваемости»: эксперт рассказал, что будет с коронавирусом в России к новому году

Ко второй половине декабря Россию ждет второй пик заболеваемости корнавирусом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В ближайшие месяцы или даже недели Россию ждет второй пик эпидемии коронавируа. Количество активных больных (все инфицированные минус все умершие и выздоровевшие) руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков.

- В целом по России пик был 15 июля, когда количество активных больных составило 245 580 человек, - отметил эксперт. - Потом, где-то начиная с 27-й недели эпидемии мы начали опускаться и наконец 6 сентября достигли минимума. А потом снова начался рост.

Возле больниц все чаще стали встречаться очереди из "скорых". Фото: Артем КИЛЬКИН

И рост, по словам Боровкова, значительный - уже сегодня в России насчитывается порядка 200 000 активных больных. Говоря сухим языком цифр, это 81 % от предыдущего рекорда - до того, чтобы его благополучно побить, осталось совсем немного.

- Если верить математическим прогностическим моделям, второй пик придется где-то на вторую половину декабря, - констатировал ученый. - Причем достигнут он будет не в последнюю очередь благодаря Москве. Столица у нас, если вы помните, быстрее всех выздоравливала, а теперь быстрее всех заболевает. Если раньше на долю Москвы приходилось где-то 13 % от суточного прироста заболеваемости, то теперь - порядка 27 %. Поэтому - да, второй пик будет обязательно, причем не меньше, чем первый.

Одна из причин роста заболеваемости - большой охват населения тестами на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, ранее Алексей Боровков дал прогноз по развитию эпидемии в Санкт-Петербурге. Согласно пессимистичному сценарию Северную столицу ждет очередной пик заболеваемости в начале ноября и 18 000 активных больных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвал давно известную вакцину, которая даст защиту от коронавируса

Ученый-микробиолог Петр Чумаков рассказал о средстве, которое подходит и для детей, и для пожилых людей (подробности)

Врач-инфекционист назвал 7 главных отличий нынешнего скачка заболеваемости коронавирусом от пика эпидемии весной

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов рассказал kp.ru о текущей ситуации и перспективах борьбы с COVID-19 на нынешнем этапе (подробности)