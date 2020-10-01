Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2020-2021: Названы соперники «Зенита»

"Зенит" узнал соперников по Лиге Чемпионов Фото: Вячеслав Евдокимов/Зенит

Сегодня, 1 октября 2020 года, в Женеве объявили результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2020-2021. Своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов узнали три российские команды - «Краснодар», обыгравший накануне ПАОК, вице-чемпион России «Локомотив» и, конечно же, обладатель всех трех российских трофеев прошлого сезона - петербургский «Зенит».

Сине-бело-голубые, как сильнейший клуб страны, были определены в первую корзину, вместе с победителями других национальных чемпионатов, а также Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Так что им уже по определению не могли выпасть победитель Лиги Чемпионов и обладатель Суперкубка нынешнего сезона «Бавария», а также победитель Лиги Европы «Севилья», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и «Порту».

Также на этом этапе зенитовцы не могли бы встретиться с клубами-земляками. Так что «Локомотив», посеянный в четвертую корзину, и «Краснодар» из третьей тоже были по умолчанию вычеркнуты из соперников.

И еще одно исключение: по разным группам в последние годы разводят российские и украинские клубы. Это скорее политическое, чем спортивное решение, но комментировать его не будем, оставим просто как факт - «Зенит» в групповом этапе не сыграет с «Шахтером» и «Динамо Киев».

- Нужно дождаться жеребьевки, чтобы понять, насколько хорошие у нас будут возможности, чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов, - говорил накануне главный тренер «Зенита» Сергей Семак. - Во многом, конечно, это зависит от жребия, насколько он окажется благосклонным или нет.

И вот жребий брошен. "Зенит" попал в группу F. Соперники петербургской команды по групповому этапу Лиги Чемпионов 2020/21 - "Боруссия Дортмунд", с которой, кстати когда-то, еще в марте 2014-го, начиналась тренерская карьера Сергея Семака в "Зените", а также римский "Лацио" и бельгийский "Брюгге" из одноименного города.

Первые игры группового этапа Лиги Чемпионов 2020/21 пройдут 20 и 21 октября 2020. Точное расписание будет известно позднее. Первый и последний туры команды будут играть дома.