Водолазы нашли обломки немецкого крейсера, где могут находиться пропавшие сокровища Янтарной комнаты

Польские дайверы надеются, что найдут фрагменты Янтарной комнаты в затонувшем крейсере фашистов. Фото: Василий БАТАНОВ

Польские водолазы из центра дайвинга Baltictech наткнулись на обломки немецкого крейсера времен Великой Отечественной войны и надеятся, что внутри спрятаны пропавшие сокровища знаменитой Янтарной комнаты. Интриги добавляет то, что фрагменты боевого корабля сохранились в добротном состоянии.

Дайверы рассказали о находке в Facеbook. Фото: facebook.com/BALTICTECH

Напомним, что загадку Янтарной комнаты ученые не могут решить уже 75 лет. В начале 18 века этот драгоценный подарок вручили Петру I из Пруссии. Комната жила себе спокойно пару веков, пока не началась Великая Отечественная война. Ее не стали эвакуировать из-за хрупкости – только оклеили бумагой, обложили ватой и закрыли досками. Однако фашисты добрались до нее и по частям вывезли из Царского Села. Отдельный фрагменты выставлялись в Кенигсберге (сейчас – Калининграде – Прим.Ред.), но в 1945 году сгорели в пожаре. Куда исчезло все остальное – вопрос открытый.

У дайверов есть теория, что в одном из ящиков затонувшего крейсера есть сокровища Янтарной комнаты. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы не хотим «облажаться», но если немцы перевозили Янтарную комнату через Балтийское море, то этот крейсер Karlsruhe был их последним шансом. Корабль покинул Кенигсберг с тоннами груза еще до того, как его заняли русские, и утонул 13 апреля 1945 года. Выжили только 113 человек. А нашли мы его к северу у побережья города Устка в Польше. Пока все выглядит так, что это самая неизведанная история со дна Балтийского моря, - написали члены центра дайвинга Baltictech на своей странице в Facebook.Легенду знают и польские дайверы, которые сейчас мечтают найти сокровища Янтарной комнаты. Тем более, что в трюмах корабля лежат десятки ящиков с неизвестным содержимым.

«Комсомолка» будет с любопытством следить за развитием ситуации.