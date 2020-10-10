В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

Часть панорамы строили в Петербурге, оставшееся доделают в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Лазарет, штаб маршала Рокоссовского, немецкий концлагерь, «железнодорожная» баня – и все это находится в поезде, который теперь будет курсировать по всей стране. Художники мастерской «Невский баталист» создают уникальный музей, где будет представлена история Великой Отечественной войны. Семь вагонов, множество технических решений, около полутора сотен манекенов – экспозиция расскажет не только о том, что творилось в поездах, но и воссоздаст в вагонах сцены битвы в окопах и пыток советских военнопленных. Создатели уникальной экспозиции рассказали «Комсомолке», когда в уникальном музее смогут побывать петербуржцы.

Собирательные образы и реальные персонажи

Поезд, в котором сейчас монтируют историческую экспозицию, состоит из 7 вагонов. В каждом из них история оживает в лицах и деталях. Все посетители при входе в музей получат аудиогид, на котором будет записан рассказ от лица женщина - работницы железной дороги. Она в первую очередь покажет зрителю плацкарт 30-40 годов, где едут люди ни на секунду не подозревающие о том, что уже совсем скоро страну ждет катастрофа.

Порой манекенов не отличить от людей Фото: Олег ЗОЛОТО

Созданные художниками люди – как живые. Порой даже путаешься, где мастера, где их скульптуры. Манекены настолько похожи на людей, что порой не по себе. Одни улыбаются и играют в карты, другие – общаются, третьи смеются… Но уже в следующем вагоне непринужденные беседы сменяются страшными размышлениями о будущем – бойцы едут защищать Москву.

- Нам пришли на помощь знания и насмотренность нашей команды, - рассказывает автор трехмерной панорамы Дмитрий Поштаренко. – Мы создаем более 130 персонажей, и я, например, искал лица не только на кадрах военной хроники, но и на улице. Знакомился с людьми в автобусах, а потом их образы создавались здесь у нас. Важно, чтобы они были четкими точными и емкими, и потому мы очень внимательно относимся, к примеру, к строчкам на гимнастерках или значкам.

Дмитрий Поштаренко, автор проекта Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего вагонов семь, исторических локаций – больше десятка. И на каждой из них с точностью до взгляда воссоздадут настроения и страхи людей. Персонажей – почти полтора десятка, и за каждым из них своя жизнь и история. Кто-то будет держать в руках иконку, прикрывая ее от любопытных глаз, а кто-то – сжимать кулаки или украдкой смахивать слезы. И в каждом окне мимо будет проноситься реальность, которую специально для проекта воссоздадут технические специалисты.

- С помощью этого поезда мы рассказываем про жизнь страны в целом, - поясняет координатор проекта Маргарита Попова. – У нас есть как собирательные образы, так и реальные личности. Например, Зинаида Ермольева, которая разработала пенициллин и спасла с его помощью тысячи жизней.

Пленники концлагеря. Истощенные и безжизненные Фото: Олег ЗОЛОТО

Путешествие по войне

Сейчас, пока все в здешних вагонах похоже на стройку, – художники разрисовывают лица людей и «интерьеры», в которых те будут находиться. Здесь есть и эпизоды, никак не связанные с поездом. Например, образ фашистского концлагеря, где фрицы допрашивают советского бойца, а изголодавшиеся люди кое-как пытаются не дать друг другу упасть.

Чему особенно зрители удивятся, так это окопу на одной из локаций. Бои на подступах к Москве велись в начале войны, и именно эти суровые дни и хотят показать авторы проекта «Поезд Победы».

Лица людей, которые потом попадут в панораму, порой приходилось искать среди прохожих Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я видел наградные листы советских бойцов и был в шоке, - делится Дмитрий Поштаренко. – Людям по 19 лет, а у них уже по несколько орденов и медалей. Мне хочется разговаривать с людьми в первую очередь о ценности времени и о мире. На самом деле наш поезд и есть машина времени, которая дает возможность совершить путешествие из довоенной эпохи в послевоенную. Ведь на нашей экспозиции бойцы возвращаются домой в трофейном немецком вагоне.

Конкретно

Значительную часть работ по созданию манекенов и оборудованию вагонов мастера «Невского баталиста» выполнили в Петербурге. Теперь же поезд отправится в Москву, где закончится монтаж экспозиции. Ну а потом состав отправится в турне по городам. Первыми в «Поезде победы» побывают москвичи, а петербуржцы смогут познакомиться с выставкой примерно в конце октября.

Сцена пыток советского солдата Фото: Олег ЗОЛОТО

Команда «Невский баталист» с 2013 года уже построила несколько трехмерных панорам. В их числе «Прорыв» (Ленинградская область), «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» (г. Санкт-Петербург, г.Москва), «Бородино, 1941» (г. Барнаул), «Десант на Шумшу. Последний остров войны» (г. Владивосток), «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина» (г. Южно-Сахалинск), «Москва, сорок первый. Контрнаступление» (г. Москва, ВДНХ), «Кёнигсберг-45. Последний штурм» (г. Калининград), «Герои Брестской крепости» (г. Рязань), «Летопись Брестской крепости» (г. Брест). Самый масштабный проект – трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», которую можно посетить в Санкт-Петербурге («Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40Б).