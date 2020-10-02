Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 октября 2020 года: рекорд роста числа активных больных и вероятность перехода на удаленную работу

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 2 октября 2020 года.

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 2 октября 2020 года. За прошлый день в Северной столице инфекцию выявили еще у 285 человек. К сожалению, город установил абсолютный рекорд по числу активных больных за все время пандемии. По словам экспертов, новый пик распространения COVID-19 может настать в Санкт-Петербурге 20 декабря.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 43 306 человек, умерли 2 972 (+22 за сутки), выздоровели 29 217 (+143 за сутки), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

С 1 октября в Северной столице распрощались с перепроверкой результатов анализа на коронавирус – медики набрались опыта и теперь точно могут определить инфекцию. Получается, сроки проведения обследования значительно уменьшатся. К слову, Смольный вновь высоко отмечает работу врачей, пострадавших от «ковида», и собирается выделить еще 418 млн рублей им на выплаты.

По мнению главы группы по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге Евгения Шляхто, второй волны инфекции в городе нет и не стоит пугать этим людей. В отличие от Москвы, сценарий удаленной работы у нас пока маловероятен, но не исключается. При этом эксперты просят петербуржцев соблюдать меры безопасности по COVID-19. Самое банальное – носить маски и перчатки в общественных местах. Тем более, что с 1 октября в общественный транспорт обещали не пускать без средств индивидуальной защиты. Хотя, как выяснили журналисты «Комсомолки», в метро контроль не такой уж и строгий.

Еще шесть школьных классов отправили на карантин по коронавирусу или ОРВИ в Санкт-Петербурге. Итого на дистанционном обучении их уже 43.

Коронавирус ударил и по больнице имени Семашко, которую оштрафовали на 100 тысяч рублей за массу нарушений во время пандемии. В медучреждении не регистрировали всех пациентов с COVID-19, не проветривали помещения и даже забывали про мыло в туалете.

Что касается Ленобласти, то там ситуация ухудшилась – Выборг и Гатчина ушли в «красную» зону, где ввели бессрочный запрет массовых мероприятий. По коронавирусу в регионе ситуация следующая: за время пандемии заразились 8 249 (+75 за сутки) человек, выздоровели 5 577 (+26) и скончались 98 (+0).