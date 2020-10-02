Бизнес осваивает цифровые технологии

Цифровые технологии во многом облегчают ведение бизнеса. Фото: freepik.com.

Современный бизнес невозможно представить без цифровых технологий - они необходимы на всех этапах развития своего дела. Цифровые навыки помогают увеличивать продажи, снижают затраты и издержки, позволяют бизнесу достигать новых высот. А в условиях ограничений в непростой эпидемиологической ситуации цифра становится настоящим спасением.

Цифровизация стала одной из главных тем Ленинградского бизнес-форума «Энергия возможностей», который проводился в сентябре 2020 года в шестой раз и уже стал традиционной площадкой для обсуждения самых важных вопросов развития малого и среднего бизнеса Ленинградской области. В этом году форум впервые прошел в режиме онлайн и собрал рекордное число участников - более восьми тысяч человек.

Обучение цифровым технологиям далеко не единственная программа поддержки, которая доступна областным предпринимателям. В рамках форума «Энергия возможностей» обсуждались эффективные меры для восстановления после ограничений и развития в разных направлениях бизнеса. В том числе благодаря поддержке государства статистика в регионе свидетельствует о росте: в области в 2020 году численность занятых в малом бизнесе выросла на 12 процентов, за год средних предприятий стало больше на 21 процент.

Если говорить о цифровизации, то, к сожалению, далеко не все предприниматели понимают, как использовать цифровые технологии в своем бизнесе. Стартовавший в Ленинградской области проект массового повышения цифровой грамотности должен помочь им в этом. Суть новой образовательной программы в том, что любой представитель малого и среднего бизнеса (житель Ленинградской области) - учредитель, руководитель или сотрудник - может пройти бесплатное обучение по программам повышения цифровых компетенций и получить по окончании обучения диплом о повышении квалификации, а предприятие бесплатно - квалифицированную электронную подпись (КЭП). Необходимость этого инструмента сложно переоценить. В электронном документообороте электронная подпись ускоряет время обмена документами и дает возможность участвовать в электронных торгах. Она позволяет получать государственные услуги без визитов в ведомства. С помощью КЭП предприниматели быстро и без ошибок передают отчетность в налоговую, Пенсионный фонд и другие организации. Также при наличии квалифицированной электронной подписи возможна регистрация онлайн-касс. К слову, обучиться и получить бесплатно КЭП могут также зарегистрированные самозанятые граждане.

Организаторами обучения выступили Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и университет «Синергия». На выбор предпринимателям предлагается семь обучающих программ по разным направлениям, начиная с цифрового маркетинга и заканчивая технологиями искусственного интеллекта. Обучение включает теорию и практику, которая позволит получить навыки внедрения цифровых инструментов в бизнес-процессы. Участники также получат информацию о применении цифровой подписи, о сервисах портала госуслуг, преимуществах регистрации на портале госуслуг.

Учиться можно в онлайн-формате в любое удобное для человека время. Подробнее узнать о программе и зарегистрироваться на обучение можно на сайте цифрабизнес47.рф.

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