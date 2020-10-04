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Спорт

Камень, щетка, скользкая «калоша»: «Комсомолка» взяла мастер-класс по керлингу у чемпионов России

Всего полчаса, проведенные на льду, дали понять, что этот вид спорта не так уж прост
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Первые успехи, хоть и небольшие, были заметны уже через полчаса

Первые успехи, хоть и небольшие, были заметны уже через полчаса

Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда сидишь с чашечкой чая перед телевизором и смотришь керлинг, кажется, что нет ничего проще, чем катить по льду круглый снаряд и бегать вокруг него со щетками. Да и экшена вроде нет никакого: камень на первый взгляд еле ползет, а игроки все время повторяют одни и те же действия. Но ведь это олимпийский вид спорта! Где-то здесь подвох… Чтобы его найти, корреспондент «Комсомолки» взяла мастер-класс у титулованных керлингистов и убедилась - в этой игре есть и азарт, и драйв, и серьезные физнагрузки.

ПУПЫРЫШКИ НА ЛЬДУ

На свою первую тренировку я приехала в только что открывшийся центр керлинга. Появления специального спорткомплекса в Петербурге ждали тридцать лет, и вот 9 сентября это случилось. На входе заботливая барышня померила мне температуру.

- Не надо, не снимайте. Там в зале прохладнее, - остановили меня, когда я решила скинуть куртку. Я вошла в зал, когда у спортсменов был перерыв. Здесь, у поля, действительно намного холоднее.

Таким приспособлением делают лед шершавым

Таким приспособлением делают лед шершавым

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока спортсмены готовятся к тренировке, лед обрабатывает и равняет спецмашина. Затем поверхность опрыскивают специальным раствором.

- Это такая особенность. Наш лед более тонкий и хрупкий, чем у фигуристов и хоккеистов, - пояснил замдиректора центра Александр Бадилин. - Но нам нужно еще, чтобы он был ровный, без всяких скатов вбок, которые всегда получаются из-за коньков, и в пупырышках. По нему легче идет камень.

Камень - это главный снаряд для керлинга. Он весит 20 килограммов и делается из двух видов гранита, который добывают в единственном месторождении в Шотландии. Эту тяжеленную штуковину, как правило, не поднимают, а только катят, потому на поле для керлинга специальная разметка нанесена с обеих сторон.

Играть в керлинг спортсмены начинают с 10 лет. Раньше их попросту не принимают, ведь надо, чтобы ребенок на только повторял движения за тренером, но и был готов шевелить мозгами

Играть в керлинг спортсмены начинают с 10 лет. Раньше их попросту не принимают, ведь надо, чтобы ребенок на только повторял движения за тренером, но и был готов шевелить мозгами

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вот этот круг называется дом, - поясняет Александр. - Сюда, как можно ближе к центру, две соревнующиеся команды должны загнать свои камни. Чьих снарядов в доме больше, тот и победил. А как это сделать - сейчас сами узнаете.

СКОЛЬЗКАЯ НОГА

Моим тренером на час стала чемпионка России и член нашей национальной сборной Ирина Низовцева. Девушке 21 год, и полжизни она находится в этом спорте.

- Проходите на лед, - приглашает она. - Попробуйте поскользить. Получается?

У профессиональных спортсменов есть специальная обувь, где одна подошва скользит, а вторая нет. Я же была в обычных кроссовках. Немного поерзав ногами по льду, я поняла, что в принципе смогу даже пробежать по полю, не поскользнувшись.

Первые мои попытки выехать и бросить камень выглядели весьма комично

Первые мои попытки выехать и бросить камень выглядели весьма комично

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Что-то не особо едет, - отчиталась я Ирине.

- Какой у вас размер?

- 37.

- Поняла. Девчонки, несите слайдер! Детский! - вдруг скомандовала мой тренер. Детский… Мне стало немного неловко. Слайдером оказалась специальная накладка на обувь, которую нужно надевать как калошу. У меня толчковая нога правая, поэтому слайдер цепляю на левую. Но едва я попыталась сделать шаг, как моя нога - та, что в «калоше», - резко обрела самостоятельность и очевидно решила уехать от меня куда подальше. Чуть не растянувшись, я вернула ее обратно.

Открытия специального Центра керлинга спортсмены ждали около 30 лет

Открытия специального Центра керлинга спортсмены ждали около 30 лет

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Давайте попробуем выехать, - позвала Ирина. - Упирайтесь ногой, которая не скользит, в колодку и толкайтесь вперед. Сейчас покажу.

Ирина сильно, но плавно оттолкнулась от специальной резиновой площадки и в красивом выпаде быстро поехала вперед. «Ничего сложного!» - мелькнула у меня мысль, и я встала на исходную. Приноровившись, я толкнулась и… с грацией молодого бегемота повалилась на бок. Нет-нет, я не такой уж и увалень, да и со спортом дружу, но удержать равновесие в непривычном положении - та еще задачка.

Ирина Низовцева, чемпионка России, член национальной сборной по керлингу

Ирина Низовцева, чемпионка России, член национальной сборной по керлингу

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Не переживайте, я несколько месяцев училась, - с пониманием улыбнулась Ирина. - Давайте еще.

Хоть как-то балансировать мне удалось только с пятой попытки, а когда получилось проехать пару метров, Ирина торжественно вручила мне камень. Теперь будем кидать.

ДОГНАТЬ И РАЗОГНАТЬ

По-хорошему, выезжать нужно, держа в одной руке камень, в другой щетку. Но я поняла, что моей координации, на которую я никогда не грешила, на сей подвиг не хватит. Ирина сжалилась и оставила мне только камень.

- Опирайтесь на него, доезжайте до линии и отпускайте. Он поедет в дом, - объяснила спортсменка.

Камень и щетка - главные снаряды

Камень и щетка - главные снаряды

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ха! Доехать до линии! Мне хотя б половину этого расстояния одолеть. Мы с камнем проехали немного, а потом я со всей силы толкнула его вперед. Но, вместо того чтобы полететь стремглав в нужную точку, он предательски еле полз. Стало обидно. Ничего, не сдаемся, 15 минут тренировок, и проехать удалось дальше, и разогнать камень побыстрее.

- За это многие и любят керлинг - первые успехи видны почти сразу, - говорит Ирина, - ведь многие играют просто, как любители. И для людей, конечно, огромное удовольствие, когда что-то начинает получаться. С камнем вы уже немного подружились, теперь давайте попробуем щетку.

Суть работы щеткой в том, чтобы растопить лед перед камнем

Суть работы щеткой в том, чтобы растопить лед перед камнем

Фото: Олег ЗОЛОТО

Щетка нужна, для того чтобы разогнать камень, идущий в дом. Для этого игрок бежит перед снарядом и изо всех сил натирает лед. А дальше в дело вступает физика - пупырышки начинают таять и образуют тонкую пленку воды, по которой камень торжественно вплывает в мишень.

Для меня Ирина запустила снаряд медленно. Я, обрадовавшись, что слайдер наконец можно снять, бросилась за ним. Здесь и выскочил еще один нюанс: тереть нужно сильно прижимая щетку ко льду, иначе не получается. И тут всего за несколько секунд я не то чтобы окончательно согрелась, мне стало жарко.

РАБОТАЕТ И УМ, И ТЕЛО

Несмотря на то что я выполнила все основные упражнения, это далеко не весь керлинг. Не менее активно, чем тело, здесь должна работать голова. Этот вид спорта называют бильярдом на льду, а все из-за того, что скользя в непривычной позе и кидая камень, нужно точно рассчитать его траекторию и скорость. То же самое делают и те, кто натирает щеткой лед, ведь задача - выбить из дома камень соперника, но остаться там самому.

Керлинг называют бильярдом на льду, ведь ум здесь работает не меньше, чем тело

Керлинг называют бильярдом на льду, ведь ум здесь работает не меньше, чем тело

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы же видите, насколько это увлекательно! В эту игру невозможно не влюбиться, - говорит Ирина Низовцева. - Мне нравится именно то, что здесь нужно много думать. Особенно мне - я же капитан команды, а значит должна рассчитывать все углы, тактику и стратегию. В этой игре нет ничего легкого, все сложно.

И хотя мой мастер-класс длился менее часа, этого хватило, чтобы полностью поменять отношение к керлингу. Утомилась я так же, как если бы все это время провела на беговой дорожке. И несмотря на то что керлинг - штука демократичная, прийти в него можно в любом возрасте, минимальная физподготовка все же нужна, как и готовность к кропотливой работе.

При броске важно рассчитать угол и скорость камня

При броске важно рассчитать угол и скорость камня

Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Что касается нового центра керлинга в Санкт-Петербурге, сейчас здесь занимаются только члены российской сборной и спортивные школы. Любителям пока на лед не пробиться. Однако в планах у дирекции - открыть группы для тех, кто занимается керлингом просто для души. Не бесплатно, конечно, но и не за космическую сумму.

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