Камень, щетка, скользкая «калоша»: «Комсомолка» взяла мастер-класс по керлингу у чемпионов России

Первые успехи, хоть и небольшие, были заметны уже через полчаса Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда сидишь с чашечкой чая перед телевизором и смотришь керлинг, кажется, что нет ничего проще, чем катить по льду круглый снаряд и бегать вокруг него со щетками. Да и экшена вроде нет никакого: камень на первый взгляд еле ползет, а игроки все время повторяют одни и те же действия. Но ведь это олимпийский вид спорта! Где-то здесь подвох… Чтобы его найти, корреспондент «Комсомолки» взяла мастер-класс у титулованных керлингистов и убедилась - в этой игре есть и азарт, и драйв, и серьезные физнагрузки.

ПУПЫРЫШКИ НА ЛЬДУ

На свою первую тренировку я приехала в только что открывшийся центр керлинга. Появления специального спорткомплекса в Петербурге ждали тридцать лет, и вот 9 сентября это случилось. На входе заботливая барышня померила мне температуру.

- Не надо, не снимайте. Там в зале прохладнее, - остановили меня, когда я решила скинуть куртку. Я вошла в зал, когда у спортсменов был перерыв. Здесь, у поля, действительно намного холоднее.

Таким приспособлением делают лед шершавым Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока спортсмены готовятся к тренировке, лед обрабатывает и равняет спецмашина. Затем поверхность опрыскивают специальным раствором.

- Это такая особенность. Наш лед более тонкий и хрупкий, чем у фигуристов и хоккеистов, - пояснил замдиректора центра Александр Бадилин. - Но нам нужно еще, чтобы он был ровный, без всяких скатов вбок, которые всегда получаются из-за коньков, и в пупырышках. По нему легче идет камень.

Камень - это главный снаряд для керлинга. Он весит 20 килограммов и делается из двух видов гранита, который добывают в единственном месторождении в Шотландии. Эту тяжеленную штуковину, как правило, не поднимают, а только катят, потому на поле для керлинга специальная разметка нанесена с обеих сторон.

Играть в керлинг спортсмены начинают с 10 лет. Раньше их попросту не принимают, ведь надо, чтобы ребенок на только повторял движения за тренером, но и был готов шевелить мозгами Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вот этот круг называется дом, - поясняет Александр. - Сюда, как можно ближе к центру, две соревнующиеся команды должны загнать свои камни. Чьих снарядов в доме больше, тот и победил. А как это сделать - сейчас сами узнаете.

СКОЛЬЗКАЯ НОГА

Моим тренером на час стала чемпионка России и член нашей национальной сборной Ирина Низовцева. Девушке 21 год, и полжизни она находится в этом спорте.

- Проходите на лед, - приглашает она. - Попробуйте поскользить. Получается?

У профессиональных спортсменов есть специальная обувь, где одна подошва скользит, а вторая нет. Я же была в обычных кроссовках. Немного поерзав ногами по льду, я поняла, что в принципе смогу даже пробежать по полю, не поскользнувшись.

Первые мои попытки выехать и бросить камень выглядели весьма комично Фото: Олег ЗОЛОТО

- Что-то не особо едет, - отчиталась я Ирине.

- Какой у вас размер?

- 37.

- Поняла. Девчонки, несите слайдер! Детский! - вдруг скомандовала мой тренер. Детский… Мне стало немного неловко. Слайдером оказалась специальная накладка на обувь, которую нужно надевать как калошу. У меня толчковая нога правая, поэтому слайдер цепляю на левую. Но едва я попыталась сделать шаг, как моя нога - та, что в «калоше», - резко обрела самостоятельность и очевидно решила уехать от меня куда подальше. Чуть не растянувшись, я вернула ее обратно.

Открытия специального Центра керлинга спортсмены ждали около 30 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

- Давайте попробуем выехать, - позвала Ирина. - Упирайтесь ногой, которая не скользит, в колодку и толкайтесь вперед. Сейчас покажу.

Ирина сильно, но плавно оттолкнулась от специальной резиновой площадки и в красивом выпаде быстро поехала вперед. «Ничего сложного!» - мелькнула у меня мысль, и я встала на исходную. Приноровившись, я толкнулась и… с грацией молодого бегемота повалилась на бок. Нет-нет, я не такой уж и увалень, да и со спортом дружу, но удержать равновесие в непривычном положении - та еще задачка.

Ирина Низовцева, чемпионка России, член национальной сборной по керлингу Фото: Олег ЗОЛОТО

- Не переживайте, я несколько месяцев училась, - с пониманием улыбнулась Ирина. - Давайте еще.

Хоть как-то балансировать мне удалось только с пятой попытки, а когда получилось проехать пару метров, Ирина торжественно вручила мне камень. Теперь будем кидать.

ДОГНАТЬ И РАЗОГНАТЬ

По-хорошему, выезжать нужно, держа в одной руке камень, в другой щетку. Но я поняла, что моей координации, на которую я никогда не грешила, на сей подвиг не хватит. Ирина сжалилась и оставила мне только камень.

- Опирайтесь на него, доезжайте до линии и отпускайте. Он поедет в дом, - объяснила спортсменка.

Камень и щетка - главные снаряды Фото: Олег ЗОЛОТО

Ха! Доехать до линии! Мне хотя б половину этого расстояния одолеть. Мы с камнем проехали немного, а потом я со всей силы толкнула его вперед. Но, вместо того чтобы полететь стремглав в нужную точку, он предательски еле полз. Стало обидно. Ничего, не сдаемся, 15 минут тренировок, и проехать удалось дальше, и разогнать камень побыстрее.

- За это многие и любят керлинг - первые успехи видны почти сразу, - говорит Ирина, - ведь многие играют просто, как любители. И для людей, конечно, огромное удовольствие, когда что-то начинает получаться. С камнем вы уже немного подружились, теперь давайте попробуем щетку.

Суть работы щеткой в том, чтобы растопить лед перед камнем Фото: Олег ЗОЛОТО

Щетка нужна, для того чтобы разогнать камень, идущий в дом. Для этого игрок бежит перед снарядом и изо всех сил натирает лед. А дальше в дело вступает физика - пупырышки начинают таять и образуют тонкую пленку воды, по которой камень торжественно вплывает в мишень.

Для меня Ирина запустила снаряд медленно. Я, обрадовавшись, что слайдер наконец можно снять, бросилась за ним. Здесь и выскочил еще один нюанс: тереть нужно сильно прижимая щетку ко льду, иначе не получается. И тут всего за несколько секунд я не то чтобы окончательно согрелась, мне стало жарко.

РАБОТАЕТ И УМ, И ТЕЛО

Несмотря на то что я выполнила все основные упражнения, это далеко не весь керлинг. Не менее активно, чем тело, здесь должна работать голова. Этот вид спорта называют бильярдом на льду, а все из-за того, что скользя в непривычной позе и кидая камень, нужно точно рассчитать его траекторию и скорость. То же самое делают и те, кто натирает щеткой лед, ведь задача - выбить из дома камень соперника, но остаться там самому.

Керлинг называют бильярдом на льду, ведь ум здесь работает не меньше, чем тело Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы же видите, насколько это увлекательно! В эту игру невозможно не влюбиться, - говорит Ирина Низовцева. - Мне нравится именно то, что здесь нужно много думать. Особенно мне - я же капитан команды, а значит должна рассчитывать все углы, тактику и стратегию. В этой игре нет ничего легкого, все сложно.

И хотя мой мастер-класс длился менее часа, этого хватило, чтобы полностью поменять отношение к керлингу. Утомилась я так же, как если бы все это время провела на беговой дорожке. И несмотря на то что керлинг - штука демократичная, прийти в него можно в любом возрасте, минимальная физподготовка все же нужна, как и готовность к кропотливой работе.

При броске важно рассчитать угол и скорость камня Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Что касается нового центра керлинга в Санкт-Петербурге, сейчас здесь занимаются только члены российской сборной и спортивные школы. Любителям пока на лед не пробиться. Однако в планах у дирекции - открыть группы для тех, кто занимается керлингом просто для души. Не бесплатно, конечно, но и не за космическую сумму.