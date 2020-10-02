Продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 2 октября 2020 года: Рекомендация работать на удаленке и не выходить из дома горожанам старше 65 лет

Власти продлили режим самоизоляции в Санкт-Петербурге с 2 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продлили режим самоизоляции с 2 октября 2020 года из-за роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте Смольного за подписью губернатора Александра Беглова. Но обо всем по порядку.

Во-первых, власти Северной столицы настоятельно рекомендуют работодателям перевести часть сотрудников на удаленку. Но пока это не обязательно распоряжение, как в Москве.

- Рекомендуется перевести на дистанционный режим тех работников, которые не участвуют непосредственно в обеспечении функционирования организации. Тем, кто уже трудится удаленно, следует сохранить такой формат деятельности, - передает пресс-служба Смольного.

Данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 2 октября 2020 года.

Также чиновники беспокоятся и за группу риска – горожан старше 65 лет. Теперь им рекомендуют не покидать места проживания без крайней необходимости. Администрациям всех районов города уже дали поручение обеспечить пенсионеров помощью волонтеров, как это было в пик пандемии.

Нашлось место и запретам. Судя по документу, с 5 октября по 2 ноября в городе приостановят предоставление социальных услуг в полустационарной форме. Однако это ограничение не касается социально-психологических и педагогических услуг, которые можно получить по дистанционке.

Напоследок Смольный напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать соцдистанцию, а также носить маски и перчатки в общественных местах, а особенно в транспорте, включая такси.

Добавим, что принятые меры вполне обоснованы. Как выяснила «Комсомолка», Санкт-Петербург установил новый рекорд по количеству активных больных коронавирусом. Эксперты прогнозируют новый пик пандемии в декабре.